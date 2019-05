È arrivato il primo treno elettrico nella storia delle ferrovie sud est VIDEO

La scena è indubbiamente romantica. Il treno di nuovissima generazione trainato da quello in età avanzata. Ricambio generazionale, passaggio di testimone che si prospetta nella stazione di Bari ferrovie sud est. È arrivato il primo treno elettrico nella storia Fse. Per la messa in esercizio ci vorrà del tempo, del resto il convoglio è trainato in assenza della libea elettrica n corso di realizzazione. Poi andrà eseguito il collaudo. Ci vorrà un po’. Ma questo è già un momento importante.

Commenta Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia:

La tragedia delle Ferrovie Sud Est si è finalmente arrestata e comincia la faticosa risalita con il sostegno e l’indirizzo della Regione Puglia.

La mobilità sostenibile pugliese, attraverso treni elettrici che non sono più alimentati ad idrocarburi, rappresenta un tassello nella strategia di decarbonizzazione.

La Regione investe decine di milioni per l’elettrificazione della rete delle Ferrovie del Sud Est, che diventeranno una grande metropolitana di superficie green ed efficiente.

Franco Ancona, sindaco di Martina Franca, osserva:

Sono in corso i lavori di adeguamento tecnologico della linea. Auspico che il priko momento utile quel treno entri in.esercizio ed altri convogli elettrici siano utilizzati. Certo oggi è una giornata significativa ancora più di quanto non sembri: il mondo del trasporto pubblico sta cambiando anche quj dopo decenni di sofferenze e disagi. Finalmente.