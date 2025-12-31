Di seguito un comunicato diffuso da Fipav Puglia:

Un ospite d’eccezione per chiudere il 2025 di VIP – Volley in Puglia. Nella 7ª puntata della 3ª stagione, registrata ad Alberobello al termine del Consiglio Federale di fine anno, il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi ha tracciato un bilancio profondo e articolato di un ciclo straordinario per la pallavolo italiana, toccando risultati sportivi, investimenti, territorio e prospettive future.

Un punto di partenza chiaro: non fermarsi.

“Abbiamo sempre da migliorare. Il miglioramento più importante è quello di confermarsi, che è la cosa più difficile che ci possa essere”, ha spiegato Manfredi, sottolineando come la sfida principale non sia vincere, ma restare al vertice. Un concetto che guida anche la programmazione del prossimo futuro, a partire dagli appuntamenti internazionali: “Abbiamo un Europeo importantissimo, che qualifica direttamente alle Olimpiadi la prima classificata. Gli obiettivi ci sono, ma non voglio mettere pressione a nessuno: dobbiamo cercare di raggiungerli lavorando”.

Nel ripercorrere i successi recenti delle Nazionali azzurre, il presidente FIPAV ha evidenziato il valore strutturale del sistema italiano. “I nostri campionati giovanili sono molto performanti. Abbiamo tecnici di primissimo piano, ma non dimentichiamoci che abbiamo campionati di altissimo livello. Le finali nazionali, il Trofeo delle Regioni, questo sistema fuori dall’Italia non esiste”. Un vantaggio competitivo che nasce dalla base: “Le nostre società sono parte integrante di un sistema vincente”.

Un sistema che vive anche di investimenti concreti. “Se non investi non vai da nessuna parte. Abbiamo campionati importanti, tecnici bravi e ragazzi splendidi, ma facciamo anche investimenti importantissimi”, ha rimarcato Manfredi, ribadendo come il sostegno alle società non vada letto come semplice contributo: “Io non parlo di contributi, parlo di investimenti sulle società. Abbiamo stanziato 1,6 milioni di euro, premiando chi lavora sul settore giovanile e chi dà atleti alle Nazionali”.

Ampio spazio anche al tema del territorio e dell’organizzazione federale, definita come un unicum a livello internazionale. “Abbiamo una struttura giovane, appassionata, con un’organizzazione periferica che non esiste in nessun’altra parte del mondo. I comitati territoriali generano valore, soprattutto sull’attività giovanile”. Un sistema che funziona perché condiviso: “Nessuno ha inventato niente. Queste cose esistevano già, ma oggi abbiamo trovato gruppi di atleti e atlete straordinari”.

Nel corso della puntata, Manfredi ha affrontato anche i temi dell’inclusione e dello sviluppo delle diverse discipline: indoor, sitting volley e beach volley. “Il risultato fine a se stesso è importante, ma deve servire a far crescere il movimento. Abbiamo ragazze e ragazzi che si stanno avvicinando anche a queste specialità”. Sul fenomeno del beach volley, il presidente non ha nascosto la portata del boom: “È qualcosa di incredibile, stiamo organizzando decine e decine di tornei, soprattutto giovanili”.

Grande attenzione è stata dedicata anche alle infrastrutture, con il progetto Volley Box, ormai avviato, presentato da Asset Puglia. “Non è più un’idea. Abbiamo presentato il progetto, il progetto esecutivo è pronto e siamo partiti. Metteremo 20 milioni per realizzare il maggior numero possibile di impianti replicabili”, ha spiegato Manfredi, sottolineando l’interesse crescente anche da parte di altre regioni.

Lo sguardo si è poi allargato al 2026, anno simbolico per la FIPAV che celebrerà gli 80 anni dalla fondazione. “Non è il numero che conta, ma il momento. Dobbiamo capitalizzare quello che è successo negli ultimi vent’anni e andare sul territorio a dare riconoscimento a chi ha lavorato nell’ombra”. Un concetto ribadito con forza: “Senza il territorio non andiamo da nessuna parte”.

Nel dialogo non è mancato un passaggio di forte valore sociale, con il riferimento a “La Settimana di Federica”, iniziativa contro la violenza di genere che coinvolge il movimento pallavolistico pugliese. Un impegno che, come sottolineato durante la puntata, va oltre lo sport e chiama in causa la responsabilità educativa delle federazioni.

In chiusura, l’augurio del presidente Manfredi è diventato una dichiarazione di intenti:

“Lo sport oggi ha un’importanza sempre maggiore. Dobbiamo portare più bambini in palestra, ma soprattutto migliorare lo stato delle cose attraverso lo sport”.

La puntata, condotta da Max Sisto e Fabrizio D’Alessandro, conferma VIP – Volley in Puglia come racconto autentico del volley regionale, capace di dialogare con il panorama nazionale e di dare voce ai protagonisti del movimento.

La trasmissione è in onda su TRM H24 e disponibile sui canali social del CR FIPAV Puglia.

La 7a puntata di VIP, Volley in Puglia è disponibile all’indirizzo https://youtu.be/APpiJntHO0k

La Puglia del volley tra 2025 e 2026: numeri in crescita, grandi eventi e uno sguardo al futuro. Il bilancio del presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri

La pallavolo pugliese chiude il 2025 con numeri in crescita, eventi di rilievo nazionale e internazionale e una progettualità che guarda con fiducia al 2026. Un anno intenso, lungo e impegnativo, come lo definisce il presidente del Comitato Regionale FIPAV Puglia, Paolo Indiveri, che ha tracciato un bilancio tra risultati sportivi, attività sul territorio e prospettive future.

“Racchiudere in due parole il 2025 della pallavolo pugliese è complicato – ammette Indiveri – è stato un anno lungo e molto impegnativo, non solo per la pallavolo italiana ma soprattutto per quella pugliese”. Un percorso iniziato con il rinnovo delle cariche federali e con la riconferma di Giuseppe Manfredi alla guida della Federazione Italiana Pallavolo. “Un plebiscito che non è frutto del caso – sottolinea – ma di risultati eccezionali, di una visione chiara sul futuro, di una gestione attenta e di una presenza costante sul territorio”.

Il 2025 ha visto la Puglia protagonista anche sul piano organizzativo. Dalla conferenza dei presidenti territoriali del Sud Italia a Monopoli, alla Coppa Italia di Serie B ospitata a Fasano, fino al ritorno in regione, dopo vent’anni, del Trofeo delle Regioni. “Organizzato in appena novanta giorni – ricorda Indiveri – ma in maniera splendida, grazie a una collaborazione viva e concreta con il Comitato Territoriale Bari-Foggia. È stato uno dei punti più alti della nostra programmazione giovanile”.

Non sono mancati appuntamenti istituzionali di grande prestigio: il sorteggio degli Europei 2026 a Bari, la consulta del Sud, un Consiglio Federale e una consulta nazionale ospitati in Puglia. “Da un punto di vista della presenza federale sul territorio – evidenzia il presidente – è stato un anno che ha visto davvero tanta roba”.

Accanto agli eventi, anche i risultati sportivi hanno dato lustro al movimento regionale. “La promozione in A2, le vittorie in Coppa Italia e le promozioni in A3 della Green Volley Galatone rappresentano i fiori all’occhiello del nostro 2025”, spiega Indiveri, che lega questi successi a un dato chiave: la crescita dei tesserati. “Un boom eccezionale, dovuto anche ai successi delle nostre nazionali, che ha portato a un aumento importante della partecipazione ai campionati giovanili e territoriali, il vero fulcro della nostra federazione”.

Uno sguardo particolare è riservato al movimento femminile, tornato protagonista ad alti livelli. “Finalmente ritorniamo a dire la nostra – osserva – in A2 con realtà consolidate come Melendugno, delle nuove arrivate come Fasano e Altamura e in B con società come Bisceglie e Castellana, ma anche Cerignola, che stanno lavorando per un salto di qualità. Il lavoro svolto negli anni, dalle finali nazionali agli eventi internazionali femminili, ha riportato entusiasmo e creato basi solide”. In questo percorso si inserisce anche il progetto Club Puglia al femminile, “parte integrante della visione federale del Club Italia del Sud”.

Nel racconto del 2025 non manca un riferimento ai tecnici pugliesi, a partire da Nino Gagliardi. “Ha ottenuto un risultato straordinario vincendo un titolo mondiale che non era scritto da nessuna parte – ricorda Indiveri – ed è la dimostrazione che lavorare bene in Puglia si può e può essere un punto di forza per tutto il movimento”.

Il 2026 si aprirà subito con un evento internazionale giovanile. A gennaio, Foggia ospiterà il torneo di qualificazione ai Campionati Europei Under 18 femminili. “La periferia per noi non esiste – ribadisce Indiveri – e vogliamo continuare a decentrare i grandi eventi. L’ingresso sarà gratuito e invito tutte le società del territorio a partecipare”. Nel corso dell’anno sono previsti anche stage delle nazionali giovanili, la finale nazionale Under 15 maschile nel Capo di Leuca, appuntamenti legati al beach volley e manifestazioni storiche come il Trofeo dei Tre Mari.

In chiusura, il presidente ha voluto rivolgere un ringraziamento al cuore pulsante del movimento. “I dirigenti delle nostre società sono piccoli grandi eroi – afferma – combattono ogni giorno con problemi strutturali ed economici, gestendo le società come vere aziende, ma continuano a regalarci emozioni, ambizione e passione”. Un grazie che si estende a tecnici, atleti, arbitri e volontari: “Senza di loro difficilmente saremmo oggi lo sport più amato in Italia”.

Il 2026 sarà anche l’anno degli 80 anni della Federazione Italiana Pallavolo. “Sarà un momento importante – conclude Indiveri – che celebreremo anche nei nostri territori, premiando chi ha dato tanto alla pallavolo. Un altro tassello di un percorso di crescita che vede la Puglia pronta a continuare il suo cammino”.

Le 14 azzurrine per il torneo WEVZA di Foggia

Sono terminati, al Centro Federale Pavesi di Milano, gli ultimi due collegiali del 2025 per la Nazionale under 18 femminile. Le sette giornate di lavoro, svoltesi tra il 21 e il 30 dicembre, hanno consentito, al primo allenatore Stefano Gregoris, di diramare la lista delle 14 azzurrine che prenderanno parte al Torneo WEVZA.

Questo primo e importante appuntamento del 2026, in programma al Palazzetto dello Sport Preziuso di Foggia dal 6 al 10 gennaio, permetterà alla formazione vincitrice di ottenere l’accesso diretto ai Campionati Europei di categoria che si svolgeranno a Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania) dal 1° al 12 luglio.

Le ragazze del DT Marco Mencarelli avranno ora a disposizione qualche giorno di riposo prima di partire, in direzione Puglia, nella giornata di venerdì 2 gennaio.

LE 14 CONVOCATE:

Zoe Airhienbuwa, Ginevra Cibelli, Julia Gordon, Alessia Manda (Imoco Volley); Sara Boufandar, Giulia Faleschini (Chieri 76); Laila Cantoni, Marina La Tella, Alice Pettiti (Volleyrò CDP); Agnese Cervi, Lisa Dharma Monari Gamba (Pallavolo Anderlini); Maria Stella Chiara (Valentino Volpianese); Anita Tessariol (Pro Victoria Pallavolo); Sara Grossi (Pallavolo Scandicci).

LO STAFF:

Marco Mencarelli (Direttore Tecnico), Stefano Gregoris (1° allenatore), Gaetano Gagliardi (Ass. Allenatore), Mauro Fedele (Medico), Giulio Bottosso (scoutman), Giulia Buonpensiero (Team Manager).