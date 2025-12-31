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Fiaccola olimpica: San Silvestro fra Brindisi, Ostuni, Monopoli, Polignano a Mare e Bari Terza tappa in Puglia

31 Dicembre 2025
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Nella foto la 90enne Teresa Calella che ieri, giorno del suo compleanno, ha portato la fiamma olimpica con la torcia a Presicce-Acquarica (immagine tratta da video diffuso dal Comune di Presicce-Acquarica). Oggi tra i tedofori una preside ad Ostuni.

—–

Stralcio del comunicato diffuso da Coca-Cola Italia:

31 dicembre

  • La tappa parte da Brindisi, toccando poi Ostuni, Monopoli, Polignano a Mare e si conclude a Bari, dove dalle ore 15:00 si terrà la City Celebration in Largo Giannella

In qualità di Presenting Partner del Viaggio, Coca-Cola porta lungo ogni tappa un programma pensato per unire sport, musica e condivisione, trasformando l’attesa dei Giochi in un’esperienza collettiva. A rendere unico il percorso, il Truck Coca-Cola, una spettacolare esperienza itinerante di luci, suoni ed emozioni che segue i tedofori e coinvolge il pubblico, trasformando ogni arrivo in un momento di festa.

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è un percorso che parla di connessione reale: unisce storie, territori e persone, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza che appartiene a tutti. Uno straordinario viaggio per far vivere all’intero Paese i valori Olimpici” ha dichiarato Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola. “Anche grazie agli appuntamenti che animeranno l’Italia in queste settimane, e ai tedofori che abbiamo contribuito a scegliere, vogliamo renderlo un momento di partecipazione attiva, vicino alle persone, alle città e alle loro comunità.

Dal 1928 al fianco del Movimento Olimpico, Coca-Cola continua a credere nel potere dello sport come linguaggio universale capace di avvicinare le comunità e ispirare le nuove generazioni. Vogliamo che ogni tappa sia un’occasione per celebrare l’Italia nella sua autenticità, portando energia, positività e un senso collettivo di appartenenza”.

La City Celebration a Bari è evento aperto al pubblico che accoglieranno l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità.

In tutte le piazze il Coca-Cola Village accoglie i presenti con musica, intrattenimento e attività dedicate alla comunità, comprese le iniziative di sostenibilità realizzate con CiAl per la raccolta delle mini-lattine distribuite lungo il percorso, e la collaborazione con Banco Alimentare, che accompagnerà il pubblico in un momento di solidarietà tramite degustazioni e donazioni.

Con queste nuove tappe, Coca-Cola conferma il proprio impegno nel portare in tutta Italia un viaggio capace di celebrare il Paese nella sua autenticità, creando connessioni tra persone, territori e comunità e condividendo i valori olimpici con energia e positività.

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