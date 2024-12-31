Un nome su tutti: un mostro sacro dei dj, Claudio Cecchetto, a Martina Franca. Ma nelle piazze di Puglia, che siano le città capoluogo o i paesini caratteristici, i protagonisti saranno tantissimi per la notte di San Silvestro che segna il passaggio tra il 2024 e il 2025.

Notte di capodanno che anche in Puglia sarà trascorsa anche tra cenoni nelle case o nei locali.

Notte di capodanno che per altri aspetti fa paura: la paura delle conseguenze di bòtti illegali. Ordinanze ovunque per il divieto ma sta alla coscienza e soprattutto all’intelligenza dei cittadini evitare danni a se stessi e agli altri.

I soli: per scelta o necessità, per altrui disattenzione o povertà. Il pensiero più importante è da rivolgere a questi ultimi.















