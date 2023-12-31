Di seguito il comunicato conclusivo del progetto Punti Cardinali, a firma congiunta del sindaco di Trepuzzi, Giuseppe Maria Taurino, della presidente del consiglio comunale, Anna Maria Capodieci, del consigliere con delega alle Attività produttive, Alessandro Capodieci:

A conclusione del progetto TRIPUDIUM – PUNTI CARDINALI, riteniamo opportuno evidenziare i punti di forza del progetto che si è svolto in vari step nel Comune di Trepuzzi da maggio a novembre 2023: di rilevante importanza è stata la rete di Punti Cardinali che si è estrinsecata nell’azione del Centro per l’Impiego di Salentina, Agenzie per il Lavoro, Istituti Comprensivi Polo 1 e Polo 2 di Trepuzzi, Scuole Secondarie di 2° Grado (Istituto Professionale Antonietta De Pace (Lecce), Alberghiero Columella (Lecce), Istituto Tecnico Professionale Scarambone (Lecce), Liceo Virgilio Redi (Squinzano), Tecnico Industriale Giorgi (Brindisi), Istituti Tecnici post diploma ACADEMY, Comune, enti di formazione privati, imprese, associazioni di categoria, Biblioteca di Comunità BIBLIO’.

Si tratta di azioni mirate all’orientamento al lavoro e alla formazione per giovani per il perseguimento dell’obiettivo di favorire sia la conoscenza delle opportunità lavorative, sia la facilitazione e l’ ottimizzazione del rapporto tra domanda e offerta.

I Job Day hanno rappresentato veri corsi formativi e orientativi, pur con tempi stringenti, vista la levatura degli esperti e la presenza costante di Arpal Puglia Centro per l’ Impiego di Campi Salentina. Gli incontri sono stati molto utili grazie agli interessanti interventi dei rappresentanti delle aziende, ai relatori presenti, al dibattito efficace e proficuo. La partecipazione della cittadinanza ai Recruting è stata numerosa. Tutto questo, ha rappresentato per Trepuzzi una risorsa di valore e di arricchimento. Si è ragionato in ogni incontro su varie tematiche: dall’orientamento per fare impresa, all’alta formazione per poter entrare nelle imprese, alle sfide del terzo settore, alle opportunità legate al turismo. Ognuno, da vari punti di vista, ha aggiunto un tassello importante nel quadro generale del sistema lavoro sul nostro territorio.

Fondamentali sono stati gli interventi dei Docenti referenti di ACADEMY: ITS LOGISTICA- ITS MODA- ITS AEROSPAZIO-ITSC CUCCOVILLO MECCATRONICA, ITS TURISMO. I numerosissimi studenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di 2° hanno preso atto dell’offerta formativa dovuta ai due anni di alta specializzazione gratuita, grazie alla Regione Puglia (in altre regioni il costo del corso raggiunge i 18 mila euro), che prevede una percentuale di occupazione nelle numerosissime aziende associate del 96% e 98% entro i primi 12 mesi dalla specializzazione nella nostra Regione. Numeri importanti che ci restituiscono i giovani e alimentano l’ idea di futuro nelle nuove generazioni pugliesi.

L’ Orientation Desk, unico sportello aperto alla cittadinanza di Trepuzzi, fruito da giovani e meno giovani, è stato utilissimo per la redazione, il perfezionamento del curriculum, per la preparazione al colloquio di selezione, per la ricerca di opportunità lavorative e formative verso l’inserimento e il reinserimento lavorativo.

Tutto ciò è stato completato dall’attività formativa degli Orientation Labs che hanno coinvolto varie fasce d’ età, dai bambini di scuola Primaria e Secondaria agli adulti.

I laboratori hanno tracciato quindi un percorso formativo il cui obiettivo principale è stato quello di facilitare una riflessione metacognitiva riguardo le proprie capacità, abilità e competenze personali, al fine di valorizzarle così da rafforzare l’autostima e il senso di autoefficacia. Elementi indispensabili e condizionanti le modalità di approccio relazionale con il mondo esterno, nei colloqui di lavoro, nel mondo del lavoro in generale.

Il progetto Punti Cardinali ha agito vantaggiosamente nel perseguimento dell’obiettivo di creare una “comunità orientativa educante”, ha rappresentato un ponte concreto ed efficace tra mondo della scuola e mondo del lavoro e, a nostro avviso, è stato il primo passo utile per intercettare le esigenze del nostro territorio in termini di domanda/offerta di lavoro attraverso percorsi orientativi di qualità per l’intero arco di vita dei cittadini e delle cittadine.