Di Nino Sangerardi:

Nino Sangerardi Sul Bollettino ufficiale regionale(BUR) è stato pubblicato l'Avviso per l'iscrizione al Centro media regionale. Possono accedere Tv locali che trasmettono su territorio pugliese e loro siti web,quotidiani con diffusione cartacea e loro siti web,periodici cartacei e loro siti web,web tv il cui palinsesto è dedicato per l’80% alla Puglia,quotidiani on line che pubblicano almeno l’80% di notizie relative alle aree pugliesi. Sono esclusi dall’anagrafica dei media i giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50%,pubblicazioni di partiti politici,sindacati e enti pubblici,siti web i cui prodotti siano occupati da inserzioni o passaggi di propaganda superiori al 30% dei contenuti. Le domande devono essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando sul BUR n.150 del 24.12.2019. Qui l'Avviso integrale. CENTRO MEDIA 2019