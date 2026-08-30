Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Al via lunedì 31 agosto la sezione internazionale del Carl Orff Music Festival, la rassegna internazionale di musica da camera. Tre concerti in cui con grandi firme del concertismo classico internazionale si confronteranno con pagine di storia della musica.

Lunedì 31 agosto, al Teatro ‘ G. Laterza’ di Putignano, alle ore 21

CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA

W.A. Mozart Quartetto per Pianoforte e Archi N. 1 K478

Pianoforte Federico Lavato

Violino Robert Kowalsky

Viola Charles Humberto Armas

Violoncello Jelena Ocic

J. Brahms Quintetto per Clarinetto e-Archi op. 115

Clarinetto Radovan Cavallin

Violini Robert Kowalski – Gernot Süßmuth

Viola Charles Humberto Armas

Violoncello Jelena Ocic

m° Gernot Süßmuth (Germania), primo violino della Staatskapelle di Weimar;

m° Robert Kowalsky (Polonia), primo violino dell’orchestra sinfonica della Svizzera Italiana;

m° Charles Humberto Armas (Venezuela) prima viola dell’orchestra di Gran Canaria,

m° Radovan Cavallin (Croazia) primo clarinetto dell’Orchestra d Gran Canaria,

m° Jelena Ocic (Croazia) violoncello solista dell’orchestra sinfonica di Las Palmas,

m° Federico Lavato (Italia) pianoforte Docente al conservatorio Tomadini di Udine.

Biglietti e abbonamenti su www.apuliaticket.it/carlorffmusic

Informazioni al numero 334 9377483.

La sezione internazionale del Carl Orff Music Festival prosegue mercoledì 2 settembre sempre ancora al Teatro Laterza sempre alle ore 21.

Fondato in Puglia dal violoncellista americano Michael Flaksman,il“Carl Orff Music Festival” è organizzato dall’Associazione Artistico-Musicale Carl Orff con la direzione artistica della m° Jelena Ocic e del m° Vito Amatulli, con il patrocinio della Città di Putignano e della Città Metropolitana di Bari e con il supporto del Club Imprese per la Cultura di Confindustria Bari BAT, BCC Putignano, Icam, Dolce bontà srl, Bridgestone, Arrigoni, Smetar, Faniuolo, Azimut team Lippolis Laruccia, Tony Car Service, Antica Masseria.