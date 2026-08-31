rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

22 Agosto 2026
Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: medagliere AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE - La prima dell'Italia è d'argento nel nuoto con Viola Scotto Di Carlo, 50 m farfalla femminile. La centesima d'oro con Gabriele Guidi Rontani, pugilato 70 kg

Autostrada: chiusura notturna nel foggiano. Controesodo: a Bari fine settimana con più di trecentomila transiti in tangenziale Carburanti: la situazione ELENCO PREZZI

31 Agosto 2026
Screenshot 20210911 063623

Trecentomila e oltre i transiti registrati in tangenziale di Bari nella fine settimana appena trascorsa. Il controesodo ha interessato, per ciò che riguarda le strade in Puglia, maggiormente i tratti di statale 16 e statale 106.

—–

Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade:

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 31 agosto e di martedì 1 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, viale di Ponente, SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest, verso Canosa/A14.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.
Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.
—–
Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano:

Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

lequile ecotecne

Lequile: ecocentro comunale, ancora A fuoco da sabato

MASCOTTE IONIOS GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: oggi gare in tredici discipline Ventesima edizione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione