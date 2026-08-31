Trecentomila e oltre i transiti registrati in tangenziale di Bari nella fine settimana appena trascorsa. Il controesodo ha interessato, per ciò che riguarda le strade in Puglia, maggiormente i tratti di statale 16 e statale 106.

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Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade:

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 31 agosto e di martedì 1 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di servizio “Torre Alemanna sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, viale di Ponente, SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest, verso Canosa/A14.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

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Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano: