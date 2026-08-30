Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Grande fermento e attesa a Bari, nel quartiere Madonnella, per l’ultima giornata di laboratori, performance ed eventi della quinta edizione della mostra-festa “Il mattino ha Lory in bocca”, ideata nel 2022 da Francesco Paolo Del Re e da lui curata, estate dopo estate, con il supporto organizzativo di Loredana Savino e di Matteo De Napoli.

Lunedì 31 agosto è il momento del gran finale con due eventi in strada, che si svolgono all’angolo tra via Dalmazia e via Spalato e che vengono proposti come sempre gratuitamente alla città: la Compagnia del Trifone porta in strada la sua parata con maschere e costumi dedicata agli antichi Japigi, preceduta a partire dalle 18 da un laboratorio di cartapesta, e Patrizia Piarulli, ovvero dj MissPia, è protagonista della performance “MissPoso”, che si trasformerà nel suo djset dal balcone.

«Madonnella non è mai stata così colorata, partecipata e partecipe, solidale, vivace, immaginifica: crogiolo di culture e suggestioni disparate, connettore di arti e teatro di happening, incrocio di confronti e scambi. Agorà di condivisione e di fantasia», dichiara il curatore Francesco Paolo Del Re. «La nostra visione e il nostro progetto – prosegue – è quello di un’arte in divenire, da attraversare, da costruire insieme. Non vogliamo spettatori o visitatori passivi, ma cittadini attivi, che portano i loro corpi, la loro energia, la loro forza e la loro bellezza al centro del tessuto urbano, per le strade e sui balconi, occupandolo con la felicità di una condivisione costruttiva, di una partecipazione plurale, di una riappropriazione vivificante. Liberiamo la cultura e riattiviamo spazi. Portiamo lo straordinario dove c’è l’ordinario. Sovvertiamo le regole ma pacificamente e creativamente. Inventandoci un altro modo e un altro mondo per stare insieme ed essere una comunità».

Sono settanta gli artisti protagonisti della mostra e degli eventi serali: Natascia Abbattista, Dana Kamel Al Sheikh, Sonia Andresano, Mariantonietta Bagliato, Gianfranco Basso, Isotta Bellomunno, Verdiana Bove, Nicolò Bruno, Riccardo Camboni, Angela Capotorto, Liliana Carone, Valeria Carrieri, Pierluca Cetera, Giuseppe Ciracì, Gianni Console, Guido Corazziari, Daniela Corbascio, Giuseppe D’Asta, Vincenzo De Bari, Guillermina De Gennaro, Valentina De Florio, Sabino de Nichilo, Giuseppe De Mattia, Eugenia Fernanda Di Napoli, Luca Di Terlizzi, Stefania Fabrizi, Gaetano Fanelli, Francesco Rocco Ferruccio, Raffaele Fiorella, Luciana Galli, Simona Anna Gentile, Mafalda Greco, Carmela Linda Leuzzi, Giuseppe Losapio, Ferencz Killian, Silvana Kuhtz, Francesca Macina, Francesco Malizia, Rita Mandolini, Francesco Marano, Fabio Mariani, Rosaria Lucia Marrone, Iula A Marzulli, Jara Marzulli, Barbara Mazzetta, Gabriele Mauro, MissPia (Patrizia Piarulli), Dario Molinaro, Rosy Moretta, ‘Ndrame (Annarita Gaudiomonte), Marco Okram, Enrico Pantani, Pavone & Sorrentino, Stefania Pellegrini, Bice Perrini, Mattia Peruzzo, Giorgio Pignotti, Francesca Romana Pinzari, Fabrizio Riccardi, Michela Rondinone, Giuseppe Rossetti, Michael Rotondi, Massimo Ruiu, Andrea Rupolo, Caterina Sammartino, Danilo Sciorilli, Francesca Speranza, Silvia Valeri, Paola Zampa.

LUNEDÌ 31 AGOSTO – Gran finale, lunedì 31 agosto, con due eventi gratuiti che chiamano il pubblico ad appropriarsi delle strade in modo creativo e costruttivo, con un pizzico di magia e tanto divertimento.

La Compagnia del Trifone, un collettivo di cartapestai con base a Corato, legato all’arte del recupero e alla memoria storica del territorio, invita a mettere le mani in pasta con un’esperienza condivisa tra laboratorio e performance. Alle ore 18 l’appuntamento è per un esperimento di creazione di maschere in papier-mâché aperto al pubblico (prenotazioni al numero 3381016153) e alle 20:30 una parata dei membri della Compagnia per le strade del quartiere dà vita alle figure degli Japigi, indossando le maschere create e stravaganti costumi per dare un corpo e un volto ai primi abitanti della Puglia. Il progetto della Compagnia del Trifone pone al centro la ricerca visiva sull’antico, riscoprendo la bellezza del fare insieme.

Chi l’ha detto che per strada si deve solo camminare e non si può ballare? Alle 21:30 o giù di lì, arriva come un urgano festoso la performance “Missposo. Un giorno di noi” di MissPia (Patrizia Piarulli) con, a seguire, il suo djset dal balcone per propiziare un momento di ballo collettivo e liberatorio. Auto d’epoca, organza anni Ottanta, Sal da Vinci a tutto volume e confetti per invitati e imbucati. Sembra il classico exploit trionfale di un matrimonio meridionale, senza però nessun “Sì, lo voglio” da pronunciare davanti all’altare. Arrivata sotto il portone di casa, MissPia prende infatti il controllo della scena, pianta in asso lo sposo e inizia a diffondere la sua musica, che inonda le strade. La quinta edizione di “Il mattino ha Lory in bocca” si chiude con una celebrazione ironica e visionaria, chiassosa e liberatoria che scombina i ruoli dell’arte e i rituali della festa, fonde l’estetica kitsch dei grandi eventi con la club culture e invita tutti a fare baldoria.

INFORMAZIONI TECNICHE: TITOLO DELLA MOSTRA: “Il mattino ha Lory in bocca” A CURA DI: Francesco Paolo Del Re ARTISTI: Natascia Abbattista, Dana Kamel Al Sheikh, Sonia Andresano, Mariantonietta Bagliato, Gianfranco Basso, Isotta Bellomunno, Verdiana Bove, Nicolò Bruno, Riccardo Camboni, Angela Capotorto, Liliana Carone, Valeria Carrieri, Pierluca Cetera, Giuseppe Ciracì, Gianni Console, Guido Corazziari, Daniela Corbascio, Giuseppe D’Asta, Vincenzo De Bari, Guillermina De Gennaro, Valentina De Florio, Sabino de Nichilo, Giuseppe De Mattia, Eugenia Fernanda Di Napoli, Luca Di Terlizzi, Stefania Fabrizi, Gaetano Fanelli, Francesco Rocco Ferruccio, Raffaele Fiorella, Luciana Galli, Simona Anna Gentile, Mafalda Greco, Carmela Linda Leuzzi, Giuseppe Losapio, Ferencz Killian, Silvana Kuhtz, Francesca Macina, Francesco Malizia, Rita Mandolini, Francesco Marano, Fabio Mariani, Rosaria Lucia Marrone, Iula A Marzulli, Jara Marzulli, Barbara Mazzetta, Gabriele Mauro, MissPia (Patrizia Piarulli), Dario Molinaro, Rosy Moretta, ‘Ndrame (Annarita Gaudiomonte), Marco Okram, Enrico Pantani, Pavone & Sorrentino, Stefania Pellegrini, Bice Perrini, Mattia Peruzzo, Giorgio Pignotti, Francesca Romana Pinzari, Fabrizio Riccardi, Michela Rondinone, Giuseppe Rossetti, Michael Rotondi, Massimo Ruiu, Andrea Rupolo, Caterina Sammartino, Danilo Sciorilli, Francesca Speranza, Silvia Valeri, Paola Zampa. LUOGO: balconi e incrocio di via Dalmazia e via Spalato, Bari QUANDO: dal 25 al 31 agosto 2026

(foto: “Cum sidus” di Gaetano Fanelli)