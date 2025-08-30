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Corigliano d’Otranto: “Lezioni di leggerezza” Stasera

31 Agosto 2025
Lezioni di leggerezza

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Domenica 31 agosto (ore 20:00 | ingresso libero) l’Ostello Novello in piazza Regina Margherita a Novoli ospiterà la presentazione del libro “Lezioni di leggerezza. La scienza del buonumore per mettere a dieta i pensieri e godersi la vita” del filosofo, filologo, sceneggiatore e regista Filippo Losito  (Feltrinelli). L’appuntamento è organizzato dalla Saletta della Cultura Gregorio Vetrugno APS, con il patrocinio del Comune di Novoli, nel progetto “Ostello – Smart and Art Artisti in residenza”, vincitore di “Luoghi Comuni – diamo spazio ai giovani”, iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e dell’ARTI – Agenzia Regionale per la tecnologia e l’innovazione, finanziata con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 dell’Unione Europea e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lunedì 1 settembre (ore 19:30 | ingresso libero) l’autore sarà tra gli ospiti della Notte bianca dell’Ipocondria all’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto (rinviata sabato 30 agosto) e non come previsto  alle Officine Culturali Ergot di Lecce per la rassegna Nel frattempo – Conversazioni sul FuturoMartedì 2 settembre (ore 19:30 | ingresso libero)  ultimo incontro alla Biblioteca diocesana San Tommaso d’Aquino di Andria.

IL LIBRO

La leggerezza non è superficialità né accettazione incondizionata, ma un invito ad aprirci al cambiamento, abbandonare l’inessenziale, riconoscere ciò che ci fa stare bene. È un trampolino che sfrutta le leggi della fisica per salire dove l’aria è più lieve. Una piuma non muove l’ago della bilancia ma, lanciata in aria, volteggerà fino a terra sotto l’effetto della forza di gravità; volare, invece, richiede l’esercizio di una spinta contraria. Prendere la vita con leggerezza “fa buon sangue”, anche le neuroscienze, dopo la saggezza popolare, lo confermano: inverte la rotta dello stress, migliora il sistema immunitario e cardiovascolare, equilibra gli ormoni. Ma come possiamo svincolarci dalle briglie e dai pesi cui ci àncora la quotidianità? Filippo Losito esplora otto vie che allenano a cogliere la forza propulsiva del vivere leggeri. Esercitare l’umorismo, il gioco e il pensiero laterale ci porta a trovare soluzioni creative, ad accogliere nuove prospettive e a ritrovare il naturale ottimismo. Le correnti della leggerezza ci spingono a disattivare i nostri sistemi di navigazione interni, a benedire gli errori e a godere dell’arte di perdersi, senza preoccuparci troppo dell’atterraggio. Per staccarsi da terra non serve un grande equipaggiamento: bastano calzari alati e la voglia di mettersi in gioco, riattivando l’istinto che rinnova la positività e nutre nuovi schemi neurali. La ricompensa? Planare sulle cose dall’alto, perché leggeri sono l’anima e i pensieri di chi ride. È possibile calibrare la bilancia del buonumore? In quale palestra ci si allena al sollevamento dell’anima? E con quali esercizi quotidiani possiamo vuotare il sacco dei pensieri e alleggerire le emozioni? Dal cofondatore della prima scuola di stand-up comedy in Italia, un libro che insegna ad allietare lo spirito.

L’AUTORE
Specializzato in Alta Formazione in Accompagnamento Spirituale nella malattia e nel morire, Filippo Losito ha scritto per il cinema, il teatro e la televisione. Come sceneggiatore ha vinto il 48 ore Rai Awards. Ha insegnato alla Scuola Holden e ha curato progetti per Sky, Fox, Telecom, Juventus, Save The Children. Tra gli altri libri ha pubblicato “Stand-up comedy. Dalla scrittura al live. Teoria, meccanismi e pratica” (Dino Audino, 2019) e “Humor e pensiero laterale” (Egea, 2021).


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