Il travaglio è durato diverse ore. Poi il bambino ga deciso che era il momento di affacciarsi al mondo. In ospedale a Taranto il parto è stato di particolare importanza e delicatezza: il neonato, in buone condizioni, è figlio di una 37enne di Mottola poditiva al corona virus, asintomatica. Mamma e bimbo sono ora sotto stretta osservazione.