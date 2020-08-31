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Taranto: 37enne di Mottola, contagiata da corona virus asintomatica, dà alla luce un bimbo Neonato in buone condizioni

31 Agosto 2020
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Il travaglio è durato diverse ore. Poi il bambino ga deciso che era il momento di affacciarsi al mondo. In ospedale a Taranto il parto è stato di particolare importanza e delicatezza: il neonato, in buone condizioni, è figlio di una 37enne di Mottola poditiva al corona virus, asintomatica. Mamma e bimbo sono ora sotto stretta osservazione.


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