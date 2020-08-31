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Orsara di Puglia: tre incendi, decine di ettari di vegetazione in fumo Si sospetta l'origine dolosa. Il sindaco: perbil patrimonio ambientale è stata una domenica molto triste

31 Agosto 2020
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia:

Tre incendi, decine di ettari andate in fumo a Orsara di Puglia, con il fuoco che ha agito su più fronti a Monte San Marco, in località Montagna al confine con il vicino Montaguto e, infine, in località Crustula-Cervellino. “Per il patrimonio ambientale di Orsara di Puglia è stata una domenica davvero triste”, ha commentato il sindaco Tommaso Lecce. Nei diversi luoghi in cui si sono sviluppate le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco, personale dell’Arif e carabinieri forestali. C’è stato anche l’intervento di un canadair. Si sospetta che la natura degli incendi sia dolosa. “Faccio appello a tutti i cittadini: segnaliamo sempre anche i focolai più piccoli, facciamo attenzione a quanto accade nei nostri boschi, cerchiamo tutti di proteggere questo prezioso patrimonio ambientale che ha un’importanza immensa”, ha concluso Tommaso Lecce.


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