Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia:

Tre incendi, decine di ettari andate in fumo a Orsara di Puglia, con il fuoco che ha agito su più fronti a Monte San Marco, in località Montagna al confine con il vicino Montaguto e, infine, in località Crustula-Cervellino. “Per il patrimonio ambientale di Orsara di Puglia è stata una domenica davvero triste”, ha commentato il sindaco Tommaso Lecce. Nei diversi luoghi in cui si sono sviluppate le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco, personale dell’Arif e carabinieri forestali. C’è stato anche l’intervento di un canadair. Si sospetta che la natura degli incendi sia dolosa. “Faccio appello a tutti i cittadini: segnaliamo sempre anche i focolai più piccoli, facciamo attenzione a quanto accade nei nostri boschi, cerchiamo tutti di proteggere questo prezioso patrimonio ambientale che ha un’importanza immensa”, ha concluso Tommaso Lecce.