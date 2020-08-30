rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Cinghiali ripresi nel canale in territorio di Ginosa VIDEO Cia Puglia: "danni ingenti all'agricoltura"

31 Agosto 2020
IMG 20200831 063554

Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia:

Danni ingenti all’agricoltura dai cinghiali che continuano a scorrazzare lungo i canali e nelle campagne, aggravando una situazione già estremamente difficile.
Un fenomeno acuito durante il lockdown, che ha consentito alla fauna selvatica di moltiplicarsi più rapidamente e una quasi assoluta libertà di girovagare per strade e terreni.
È quanto denunciano Vito Rubino e Pietro De Padova, rispettivamente direttore e presidente di CIA Agricoltori Italiani Area Due Mari (Taranto-Brindisi) che tornano, per l’ennesima volta, sull’annosa questione, dopo aver ripreso un intero branco che nuotava nel canale adduttore del consorzio di bonifica Stornara e Tara, in agro di Ginosa, in provincia di Taranto.
L’associazione intende sollecitare gli organi preposti ad intervenire per contrastare l’emergenza della crescita della popolazione del cinghiale. Con le prime colture primaverili sono ricomparsi tanti, troppi branchi e, la sospensione delle catture, ha permesso all’animale di riprodursi indisturbato.
“Sono necessarie misure di contenimento urgenti. Non c’è tempo più tempo da perdere”, denunciano i rappresentanti di CIA che chiedono che “il canale di circa 35 chilometri a cielo aperto, da Ginosa a Palagianello, sia intubato, quanto prima, non solo per scongiurare i rischi conseguenti, ma anche per evitare le perdite di acqua, oltre che all’evaporazione, visto che tale condotta è stata realizzata ben oltre mezzo secolo fa e tuttora è scarsamente manutenuta”.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione