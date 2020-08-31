Scrive Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto:
Benigni chiama, Bitonto risponde immediatamente
Roberto Benigni ha chiesto pubblicamente al Sindaco di Bari Antonio Decaro di trovargli casa per restare in Puglia citando, espressamente, Bitonto tra le tre alternative.
In accordo con l’amico Pino Verriello, annuncio che nel nostro centro antico, il proprietario gli offre una abitazione del 1800 perfettamente ristrutturata l.
In Piazzetta Margherita da Durazzo la sua presenza promuoverebbe gratuitamente la Città, portando produzioni cinematografiche e imprese.
Concordate?