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3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Benigni cerca casa a Bari: alla scherzosa richiesta del premio Oscar risponde l’offerta reale da Bitonto Il sindaco presenta un immobile ottocentesco

31 Agosto 2020
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Scrive Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto:

Benigni chiama, Bitonto risponde immediatamente

Roberto Benigni ha chiesto pubblicamente al Sindaco di Bari Antonio Decaro di trovargli casa per restare in Puglia citando, espressamente, Bitonto tra le tre alternative.
In accordo con l’amico Pino Verriello, annuncio che nel nostro centro antico, il proprietario gli offre una abitazione del 1800 perfettamente ristrutturata l.

In Piazzetta Margherita da Durazzo la sua presenza promuoverebbe gratuitamente la Città, portando produzioni cinematografiche e imprese.

Concordate?


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