Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha dato il via libera allo schema di Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), agenzia delle Nazioni Unite, per promuovere iniziative in partnership sulle questioni dell’integrazione e dell’autodeterminazione delle popolazioni migranti sul territorio pugliese.

L’OIM, fondata nel 1951 e partecipata da 174 Stati membri, è la principale organizzazione intergovernativa su scala mondiale nel campo delle migrazioni, con 460 uffici in oltre 100 Paesi, dove fornisce assistenza tecnica ai Governi nella definizione di programmi nazionali e regionali, nell’individuazione di soluzioni relative ai flussi migratori, nella formazione del personale istituzionale impegnato sui temi dell’integrazione e nel fornire assistenza umanitaria agli sbarchi.

I rapporti tra il governo italiano e l’OIM sono regolati da un accordo del 1967 e la Missione dell’OIM di Roma esercita un ruolo di Coordinamento per i Paesi dell’area mediterranea, sotto la guida strategica e operativa dell’Ufficio Regionale per l’Europa e l’Asia Centrale, con sede a Vienna.

La collaborazione tra Regione Puglia e OIM, definita all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo Patto Europeo Immigrazione e Asilo, si muove in quattro ambiti di intervento:

– il rafforzamento delle competenze del personale regionale e delle organizzazioni partner di Regione Puglia sulle nuove procedure standard (SOP – Standard Operating Procedures) adottate a livello locale e nazionale per gestire in modo coordinato lo screening, l’identificazione e la presa in carico dei migranti in linea con le nuove regole dell’Unione Europea;

– il supporto alla definizione di strategie e politiche regionali, con particolare riferimento al nuovo Piano delle politiche migratorie, attualmente in fase di redazione;

– lo sviluppo di partnership in percorsi e progetti territoriali che riguardano l’inclusione socio-abitativa dei migranti, il contrasto al caporalato, il contrasto alla tratta già nelle fasi preliminari di sbarco, la presa in carico delle vulnerabilità, valorizzazione delle comunità migranti;

– lo scambio di dati, rapporti, modelli, buone pratiche, anche internazionali, su questi temi, per qualificare l’azione di Regione Puglia e l’impatto delle sue politiche sul territorio regionale.

L’intesa strategica, della durata di due anni, accresce “il profilo internazionale della Regione Puglia e garantisce all’amministrazione regionale il supporto tecnico qualificante di OIM nella governance dei fenomeni migratori a scala regionale, avviando una cooperazione istituzionale stabile che consente di integrare gli interventi e le iniziative dei due enti sul territorio”.

OIM già opera in Puglia nella tutela dal grave sfruttamento lavorativo con le Questure, le Prefetture e l’Ispettorato nazionale del lavoro, nel contrasto alla tratta con un team dedicato e nella assistenza e protezione ai migranti soccorsi in mare per conto del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro.

“Le politiche migratorie – dichiara l’assessora regionale alla Cultura e alla Conoscenza con delega alle Politiche Migratorie, Silvia Miglietta– richiedono competenze sempre più solide, capacità di leggere fenomeni complessi e strumenti adeguati per costruire risposte efficaci. Con questo protocollo scegliamo di investire nel rafforzamento delle istituzioni e nella qualità delle politiche pubbliche, mettendo a sistema il patrimonio di esperienze costruito dalla Regione Puglia con il know how internazionale dell’OIM”.

“Questo Protocollo – rileva Salvatore Sortino, Direttore dell’Ufficio di Coordinamento dell’OIM per il Mediterraneo – rappresenta un investimento nelle competenze e nella cooperazione istituzionale. La partnership tra OIM e Regione Puglia consentirà di condividere esperienza, dati e buone pratiche per rafforzare le politiche migratorie e promuovere soluzioni sempre più efficaci e sostenibili”.