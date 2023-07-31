Di seguito un comunicato diffuso da Confcommercio Taranto:

Job Day Estate (la programmazione estiva -a cura di Sistema Impresa/Confcommercio- di incontri incentrati sul tema del ‘lavoro’ nell’ambito dell’avviso regionale Punti Cardinali), lunedì 31 luglio, sarà ad Avetrana con un talk su “Mercato del Lavoro: turismo enogastronomico e ristorazione tipica”. Spazio ad un tema di attualità nell’ambito della programmazione del cartellone estivo di appuntamenti dell’Amministrazione comunale, con un incontro dedicato all’avvertito tema del lavoro e della difficoltà di reperimento di personale nella filiera turistica, ed in particolare nell’ambito della ristorazione, dove accanto alle professioni qualificate vengono richieste oggi figure ad alta specializzazione.

L’incontro, che si terrà al Torrione con inizio alle 18.30, attraverso il coinvolgimento di amministratori ed addetti ai lavori, offrirà una lettura diversificata dell’argomento; ad aprire i lavori sarà il sindaco Antonio Iazzi, seguiranno gli interventi di saluto dell’assessore alle Attività produttive Emanuele Micelli, e del direttore dipartimento Politiche per il lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, Silvia Pellegrini. Con gli interventi programmati si entrerà nel vivo del confronto a più voci: Leonardo Giangrande, presidente prov. di Confcommercio Taranto “La riconversione economica della provincia jonica e le sfide del futuro”; Antonella Millarte, capo ufficio stampa Pugliapromozione, “Il made in Puglia tra prodotti di qualità e identità del territorio”; Nicola Gaballo, food e beverage specialist, “L’importanza del servizio di sala per migliorare l’esperienza del cliente”; Giuseppa Antonaci, presidente ITS Puglia, “Il nuovo corso di management e organizzazione dei servizi turistici”; Anna Gennari, PR e hospitality manager Produttori Vini Manduria, “L’accoglienza enoturistica come nuovo asset per il turismo di qualità”.

Al termine del talk, seguirà uno spettacolo di giocoleria di strada con Liu Bo Trio.

Dalle 15.30 alle 18.30 al Social Point di via XXIV Maggio sarà operativo lo sportello Orientamento Lavoro ‘Le aziende incontrano le risorse umane’.

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Di seguito un comunicato diffuso da Rete Oltre:

Si svolgerà lunedì 31 luglio 2023 il nuovo Job Day promosso dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio, dedicato al mondo del lavoro per generare occasioni di incontro e confronto con aziende del territorio ed esperti del settore. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di “Orienta_menti”, il progetto promosso attraverso l’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, le cui attività sono destinate a tutti gli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di primo e secondo grado, a neodiplomati, studenti universitari, neolaureati e, più in generale, ai giovani adulti fino ai 29 anni e disoccupati o inoccupati di lunga durata. Si tratta di giornate dedicate al lavoro, occasioni di “incontro e confronto” con le aziende del territorio, con esperti della materia.

Il momento di formazione e confronto è in programma a Rocchetta Sant’Antonio presso la Community Library- Biblioteca comunale “Giovanni Libertazzi” (Via Francesco De Sanctis, 1) dalle ore 16.00 alle 22.00. Il Job Day si soffermerà ad approfondire il tema: “Matching domanda/offerta di lavoro: capitale umano, competenze e aziende si incontrano”. All’incontro prenderà parte: Pompeo Circiello, sindaco di Rocchetta Sant’Antonio. Dopo i saluti del primo cittadino si entrerà nel vivo del percorso di formazione attraverso l’incontro con gli esperti: Giovanni Santacroce, ceo & founder del gruppo Santacroce; Paola Campanaro, ceo & founder Mulino Campanaro; Leonardo De Vita, consigliere di amministrazione di Organizzazione Produttori Parco della Peranzana; Maria Laura Pelusi; coordinatrice area formazione Anima Srl; Michele De Gianni; referente attività di inserimento lavorativo cooperativa sociale Altereco

“Orienta_menti” – che si svolge in partenariato con Euromediterranea, Medtraining, Altereco, Ortovolante, Kaleidos, Frequenze, Innovation data scs, organizzazione di volontariato l’Amico Enrico e Legacoop Puglia – ha l’obiettivo di sostenere la creazione di reti finalizzate a rafforzare i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio e favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di quanti vivono in condizioni di fragilità.