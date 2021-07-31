Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 31 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 11.703 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 232 casi positivi: 60 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 25 nella provincia BAT, 36 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 42 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi. Un decesso registrato per errore nei giorni scorsi in provincia di Bari è stato tolto dal database.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.897.563 test.

247.015 sono i pazienti guariti.

2.348 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.031, così suddivisi:

95.809 nella Provincia di Bari;

25.842 nella Provincia di Bat;

20.122 nella Provincia di Brindisi;

45.523 nella Provincia di Foggia;

27.673 nella Provincia di Lecce;

39.802 nella Provincia di Taranto;

853 attribuiti a residenti fuori regione;

407 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 31.7.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/PdCb9