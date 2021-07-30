Di seguito un comunicato diffuso dalla camerata musicale salentina:

Sabato 31 luglio alle ore 20,45 prosegue, nel meraviglioso scenario del Chiostro dei Teatini, la rassegna “Teatini in Musica 2021” della Camerata Musicale Salentina, in collaborazione con il Comune di Lecce. Protagonisti sul palco sono gli Italian Harmonists, cinque artisti del coro e pianista del Teatro alla Scala, impegnati nel concerto intitolato “Classicheggiando”.

Prendendo spunto dai Comedian Harmonists, importante gruppo vocale berlinese attivo tra il 1928 e il 1935 che fu decimato dalle leggi razziali, i tenori Andrea Semeraro, Giorgio Tiboni, Luca di Gioia e Michele Mauro e il basso Sandro Chiri, accompagnati al pianoforte da Jader Costa, hanno dato vita agli Italian Harmonists, formazione che esplora con la voce lirica un repertorio che spazia dalla tradizione classica al ricercato pop americano di Cole Porter.

L’esperienza artistica quotidiana nel teatro più famoso al mondo li ha portati a voler eseguire con le loro voci liriche un repertorio ancora vocalmente inesplorato: in Classicheggiando, le grandi sinfonie, gli intermezzi operistici e le pagine più suggestive delle opere più famose sono affiancate da composizioni di autori classici, romantici e moderni. Un vero e proprio concerto di musica classica vocale, con i geniali arrangiamenti del pianista Jader Costa.

Gli Italian Harmonists sono una formazione unica in Italia, capace di conciliare ironia teatrale e duttilità vocale, ma anche rigore tecnico e scrupolosa preparazione. Sarà uno spettacolo da non perdere, un’occasione straordinaria per ascoltare la magia di una vera e propria “orchestra vocale”.

Il programma prevede brani di compositori come Puccini, Boccherini, Rossini, Schubert, Verdi fino a Porter e Bernstein, eseguiti con le sole voci, nella migliore tradizione coristica italiana.

Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 – 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com).

Biglietti in vendita online e nei punti vendita Vivaticket. In caso di pioggia, l’evento si svolgerà nel Teatro Apollo.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. L’evento è realizzato con il contributo della Fondazione Puglia. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

BIGLIETTI (prezzi comprensivi di prevendita)

Primo Settore: Intero € 25, Ridotto* € 22, Under 12 anni € 10

Secondo Settore: Intero € 18, Ridotto* € 15, Under 12 anni € 10

ABBONAMENTO A TEATINI IN MUSICA (7 spettacoli)

Intero € 120, Ridotto*: € 100

* La riduzione è valida per: over 65 anni | under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Abbonati Camerata

La riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.

ATTENZIONE: Al fine di ottemperare al meglio alle normative anti covid e snellire le file, per poter usufruire dei voucher è necessario contattare la segreteria al 348 0072655 fino al giorno prima del concerto. Non potranno essere accettati voucher al botteghino la sera dei concerti.

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLO DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 – Cell: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!