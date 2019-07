Autobotte in pieno centro a Barletta, in piazza. Una delle quattro autobotti messe a disposizione da Acquedotto pugliese dopo la rottura, durante lavori, della condotta in viale Vittorio Veneto. Una tubatura dal diametro di mezzo metro. I disagi termineranno in tarda mattinata, si presume.

(Immagine: tratta da Barlett e avest)