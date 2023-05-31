Stamani tra Bari, Modugno e Andria operazione dei carabinieri del nucleo operativo ecologico (Noe). Eseguite misure cautelari a carico di due imprenditori del settore edilizio, accusati a vario titolo di inquinamento ambientale, frode nelle pubbliche forniture e discarica abusiva.

L’operazione “Retta via” è finalizzata a conoscere gli illeciti commessi per smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, circa 7200 tonnellate in prevalenza di natura edile contenenti anche amianto, materiali usati anche per la costruzione del “rilevato stradale” in prossimità di aree agricole vicine al cantiere per la realizzazione di uno dei tre lotti dell’opera “Poligonale esterna di Bari” del valore di circa 22 milioni di euro.

Questo fondamentale collegamento stradale in costruzione, il cui ente appaltatore è la Città metropolitana di Bari, permetterà, dopo i lavori, di collegare la strada provinciale numero 92 Bitritto-Modugno con la strada provinciale 224 delle Puglie.

Il comportamento ritenuto criminoso dall’accusa origina un grave inquinamento ambientale, con serio pericolo per la salute pubblica al di là del ritenuto illecito vantaggio economico pari a circa quattro milioni e mezzo di euro dato il risparmio dei costi di smaltimento che avrebbero tra l’altro concesso ai materiali di essere successivamente riutilizzati.

Al vaglio degli inquirenti le responsabilità degli indagati con il blocco per la loro attività in caso di accertamento delle stesse, oltre all’accusa di aver utilizzato come “riempimento” materiale riciclato e stabilizzato. La clCittà metropolitana di Bari, in via cautelativa e dopo i primi accessi ispettivi dell’Arma Puglia, ha bloccato i lavori predisponendo la messa in sicurezza del cantiere.

A tutto ciò andrà poi ad aggiungersi la valutazione dell’eventuale danno ambientale, il più importante.