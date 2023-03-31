rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Andria: lunedì alle 5,15 arriverà il primo treno passeggeri, quasi sette anni dopo il disastro Da Ruvo di Puglia

31 Marzo 2023
Screenshot 20230327 182534

Di seguito un comunicato diffuso da Ferrotramviaria:

Lunedì 3 aprile 2023 alle ore 05,15 arriverà nella nuova stazione di Andria Sud, proveniente da Ruvo, il primo treno dopo oltre sei anni di interruzione della linea, riconnettendo la città alla rete ferroviaria.

La riapertura della tratta Corato-Andria Sud, completati i lavori di raddoppio che hanno previsto, tra l’altro, la eliminazione di ben nove passaggi a livello mediante la realizzazione di sottopassi, sovrappassi e strade complanari, è stata possibile una volta conclusa positivamente la fase autorizzativa a seguito del rilascio delle AMIS (Autorizzazioni di Messa in Servizio) da parte di ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali).

Oltre alla stazione di Andria Sud, aperta al traffico viaggiatori dal giorno 3 aprile, sarà aperta, in pari data, al traffico viaggiatori anche la seconda stazione di Corato, denominata “Corato Sud-Ospedale” sulla linea ferroviaria Ruvo-Corato anch’essa oggetto di lavori di raddoppio e per la quale si è conclusa positivamente la fase autorizzativa da parte della ANSFISA.

Ferrotramviaria considera il 3 aprile la giornata di ripresa dell’esercizio ferroviario  da vivere nel rispetto e nel ricordo del tragico incidente del 12 luglio 2016.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20260504 215356

Conversano-Monopoli: auto contro un muretto, morto 69enne Nel pomeriggio

Screenshot 20220828 213417

Cremonese-Lazio 1-2: risultato favorevole al Lecce, forse decisivo Calcio, i salentini hanno quattro punti di vantaggio sui lombardi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione