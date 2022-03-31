Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 31 marzo 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.340
Provincia di Bat: 510
Provincia di Brindisi: 680
Provincia di Foggia: 844
Provincia di Lecce: 1.838
Provincia di Taranto: 838
Residenti fuori regione: 56
Provincia in definizione: 23
118.596
Persone attualmente positive
656
Persone ricoverate in area non critica
38
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 297.534
Provincia di Bat: 85.611
Provincia di Brindisi: 84.052
Provincia di Foggia: 138.404
Provincia di Lecce: 182.031
Provincia di Taranto: 120.655
Residenti fuori regione: 6.581
Provincia in definizione: 2.958