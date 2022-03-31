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Puglia: 917826 positivi a test corona virus, incremento di 7129 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

31 Marzo 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 31 marzo 2022

7.129

Nuovi casi

36.781

Test giornalieri

16

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.340
Provincia di Bat: 510
Provincia di Brindisi: 680
Provincia di Foggia: 844
Provincia di Lecce: 1.838
Provincia di Taranto: 838
Residenti fuori regione: 56
Provincia in definizione: 23
118.596

Persone attualmente positive

656

Persone ricoverate in area non critica

38

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

917.826

Casi totali

9.734.120

Test eseguiti

791.265

Persone guarite

7.965

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 297.534
Provincia di Bat: 85.611
Provincia di Brindisi: 84.052
Provincia di Foggia: 138.404
Provincia di Lecce: 182.031
Provincia di Taranto: 120.655
Residenti fuori regione: 6.581
Provincia in definizione: 2.958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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