I nuovi sindaci saranno scelti a cavallo fra primavera ed estate. Fra i 981 Comuni italiani in cui i cittadini saranno chiamati al voto ce ne saranno cinquanta pugliesi, il 12 giugno. Sarà anche il giorno dei referendum. Eventuale turno di ballottaggio, nei Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, dopo due settimane, il 26 giugno. Ne dà notizia askanews citando fonti parlamentari e di governo in merito alla decisione del Consiglio dei ministri.

Tratto da tuttitalia.it:

