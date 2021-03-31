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Cerotto spray realizzato in Puglia tra progetti vincitori del contest per idee innovative Autori alcuni studenti dell'università del Salento

31 Marzo 2021
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Di Francesco Santoro:

Il cerotto spray made in Puglia che individua le infezioni è tra i progetti vincitori di Hack for med tour-Medtronic open innovation lab, iniziativa organizzata da Medtronic allo scopo di raccogliere idee scientifiche innovative. 18 le ricerche presentate da 66 partecipanti nelle tre sezioni dedicate: Sensing & Monitoring, Connected care & Digital health e Bioplastic solutions for health. E la prima tappa in programma a Lecce se l’è aggiudicata appunto Cibi spray, il cerotto intelligente in grado di segnalare un’infezione in corso. Gli autori del progetto sono gli studenti dell’Università del Salento Pier Giorgia Ciullo, Gaia De Marzo, Annika Müsse, Cristian Potenza, Vincenzo Tarentini e Marco Pagliara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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