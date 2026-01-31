Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Sarà Joe Barbieri a inaugurare sabato 31 gennaio, al Teatro Forma di Bari, la stagione «Soundscapes 2026» dell’associazione Aps Nel Gioco del Jazz diretta da Pietro Laera e presieduta da Donato Romito con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Bari. Il raffinato artista napoletano, che da outsider della canzone italiana d’autore, contaminata di jazz e world music, ha conquistato il pubblico con poesia e eleganza, presenterà i brani del suo disco più recente «Big Bang» e il meglio del suo repertorio, accompagnato da Daniele Sorrentino (basso), Pietro Lussu (pianoforte Rhodes) e Bruno Marcozzi (batteria).

Sarà il primo di 18 appuntamenti (15 al Teatro Forma e 3 all’Auditorium Vallisa) con cui la storica associazione barese quest’anno amplia il numero di eventi e l’offerta dei generi musicali, spaziando dalla tradizione classica ai linguaggi contemporanei, dal tango alle sonorità sperimentali, con incursioni nel mondo della musica per film e nel blues, ma continuando ad avere come punto fermo l’identità jazzistica.

Tante le figure di spicco della scena internazionale che caratterizzano il cartellone, del quale saranno ospiti il pianista americano Michael Ragonese in versione quartetto con il sassofonista canadese Seamus Blake (19 febbraio), il fisarmonicista Vincent Peirani, tra i capifila della generazione di quarantenni del jazz francese (12 marzo), e l’emergente vocalist britannica Emma Smith, acclamata qualche mese fa ad Umbria Jazz Winter (27 marzo). E, ancora, il quintetto dell’eccellente batterista e compositore tedesco Jens Düppe, affiancato da uno dei senatori del jazz italiano, il sassofonista Francesco Bearzatti (8 aprile), e l’eclettica vocalist e pianista americana Jany Mc Pherson (2 ottobre), che dopo l’estate aprirà la seconda parte di stagione nella quale risaltano il quartetto olandese di sassofoni Artvark (23 ottobre) e il duo composto dal pianista Ethan Iverson e dal sassofonista Mark Turner, musicisti che per la prestigiosa etichetta Ecm hanno pubblicato il disco «Temporary Kings» (4 dicembre).

Per quanto riguarda la scena italiana, Nel Gioco del Jazz presenterà il trio dell’ormai affermata vocalist e pianista Francesca Tandoi (24 aprile), il progetto firmato dall’eclettico ed intramontabile fisarmonicista e pianista Antonello Salis con Simone Zanchini, altro straordinario talento della fisarmonica (9 ottobre), e poi le proposte cantautorali in jazz di Nino Buonocore con il trombettista Flavio Boltro (5 novembre), e del brindisino Antonio Calò, in arte Bungaro, alla testa del suo quartetto (19 novembre).

Il programma al Teatro Forma verrà completato dal concerto di musiche da film «World Soundtracks» del Mercadante Quartet (27 febbraio), dall’esplorazione e rivisitazione del pianeta Tango alla quale daranno vita il violinista Anton Jablokov, il violoncellista Claude Hauri e il pianista Adam Kuruc con il bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi (13 maggio) e dalla presentazione del volume «I sentieri del blues» scritto dai componenti dell’associazione Nel Gioco del Jazz (27 novembre).

All’auditorium Vallisa si terranno, invece, i concerti del duo di pianoforte e percussioni composto da Roberto e Vito Reibaldi (14 maggio), il recital di classica della coppia pianistica formata da Giuseppe Maiorca e Roberta Milano (12 dicembre) e l’omaggio a uno dei grandi autori per il cinema con il quartetto del trombettista Alberto Di Leone in «C’era una volta Morricone» (18 dicembre).

I concerti sono in programma tutti alle ore 21 .

Abbonamenti 250/200/150 euro.

Info e prenotazioni 338.9031130.

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