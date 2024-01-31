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Cerignola: fiume Ofanto Italia nostra

31 Gennaio 2024
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Di seguito la comunicazione risalente a ieri di Italia nostra-Canosa di Puglia:

Questa mattina si registra un grave fenomeno d’inquinamento dell’Ofanto in Contrada Tavoletta, agro di Cerignola. La lotta agli avvelenatori dell’ambiente è una lotta impari. Abbiamo segnalato l ‘accaduto ai Carabinieri Forestali che a loro volta hanno contattato i Carabinieri di Cerignola. Non abbiamo parole ! I fiumi scrigni di biodiversità diventano canali di scarico. I veleni che scarichiamo nell’ambiente ci ritornano con il loro bagaglio di gravi patologie e di silenziose tragedie famigliari. Fino a quando l’ambiente che viviamo, l’aria, la terra, i boschi i fiumi e i mari potranno sopportare tutti questi veleni ?


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