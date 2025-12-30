Di seguito il comunicato:

Mez presenta, in collaborazione con Swing31 e AncheCinema, uno spettacolo sensazionale che non vi farà stare fermi, con le canzoni della radio che hanno fatto sognare e ballare intere generazioni: SWING31 | 2025 Goodbye Show, evento danzante senza posti a sedere con gli Swing31 dal vivo – special guest Alberto Di Leone alla tromba. L’evento è aperto a tutti, anche ai ballerini Swing e Jive e è in programma martedì 30 dicembre 2025 alle ore 20.00 al teatro AncheCinema di Bari. L’evento mira a valorizzare artisti emergenti del territorio, selezionati nell’ambito del progetto Ecovisioni, promosso da Mez S.r.l.

SWING31

Gli Swing31 sono una jazz band formatasi a Bari nel 2023. L’idea nasce dalla passione per lo swing e la musica d’epoca di Davide Solfrizzi, cantante e sassofonista del gruppo, e dalla grande dedizione musicale di Armin Chimienti (chitarrista), Angelo Loisi (contrabbassista) e Gabriel Loiacono (batterista).

La band, oltre a organizzare concerti nel capoluogo pugliese e in provincia, partecipa a numerosi festival a livello nazionale, tra cui la XXV edizione del celebre festival Zazzarazzaz nella città di Sanremo, ed eventi in diverse zone d’Italia, come Lazio, Piemonte, Lombardia, Basilicata e Calabria.

Alberto Di Leone

Diplomato in tromba presso il Conservatorio Piccinni di Bari. Dal 2014 studia jazz presso Il pentagramma di Bari con Guido Di Leone, partecipando a diversi workshop e seminari con E. Rava, F. Bosso, D. Weckl, A. Watson, F. Cerri, J. Snaidero, B. Dhuram, F. Morgera. Fa parte di diverse formazioni jazz come la Pocket Orchestra e un quintetto suonando in diverse rassegne jazz. Ha partecipato a due produzioni dell’orchestra sinfonca della Provincia di Bari come giovane solista e ha suonato con il quintetto diretto da Larry Franco. Si è inoltre esibito anche con la big band diretta da A. troiano suonando con S. Gut, T. Kirkpatrick e B. D’Amato.

MEZ S.r.l.

La società è attiva dal 2014 nella produzione di eventi culturali e nella distribuzione di opere cinematografiche. Nel 2014 distribuisce il cortometraggio “Bibliothèque”, scritto e diretto da Alessandro Zizzo, vincitore di più di 18 premi internazionali. Il corto, che vede come protagonista Angelo Argentina, affiancato da Stefania Delia Carnevali, Daniela Vantaggiato, Gino Andreoli e il poeta e musicista milanese Vincenzo Costantino Chinaski, è stato inserito nello showreel 2014 del Centro Nazionale del Cortometraggio (cineteca e agenzia di promozione del cortometraggio italiano) ed è stato selezionato per l’Italian Short Film Corner del mercato del Film Court del Festival di Clermont Ferrand. Ha collaborato nel 2014 nella distribuzione del cortometraggio “Sposerò Nichi Vendola”. Il cortometraggio è stato selezionato alla 67. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. MEZ ha lanciato e gestito un’iniziativa editoriale innovativa e prestigiosa di distribuzione cinematografica di cortometraggi/prodotti editoriali, grazie alla collaborazione con le librerie LaFeltrinelli. Negli anni MEZ ha promosso spettacoli, anteprime cinematografiche, presentazioni di libri, presentazioni di album, concerti, rassegne musicali, eventi di beneficenza. Nel 2025 ha organizzato il Festival Tempi Luminosi sul 41° Parallelo Nord.

INFO EVENTO

SWING31 | 2025 Goodbye Show

Martedì 30 dicembre 2025 | ore 20.00

Teatro AncheCinema | Corso Italia 112 Bari

Parcheggi a pagamento consigliati:

– Bari Centrale P1 | bit.ly/PARCHEGGIObaricentrale

– Interparking GestiPark Battisti | bit.ly/PARCHEGGIOgestipark

Biglietti qui: bit.ly/SWING31 (circuito Vivaticket) e al botteghino del Teatro AncheCinema

Biglietto online: 7€ + commissioni

Le persone in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio

INFO SMS/WhatsApp: 328 25 49 669