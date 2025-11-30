Accaduto in nottata a San Ferdinando di Puglia. Nel tentativo di rubare la cassaforte dell’ufficio postale, nel centro urbano del paese, i banditi hanno usato un escavatore. La facciata dell’edificio è stata sventrata . Stando a prime informazioni il colpo è andato a vuoto, l’escavatore è stato lasciato in strada e i ladri sono fuggiti. Indagano i carabinieri.