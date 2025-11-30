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San Ferdinando di Puglia: tentato assalto all’ufficio postale, sventrata la facciata Nella notte

30 Novembre 2025
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Accaduto in nottata a San Ferdinando di Puglia. Nel tentativo di rubare la cassaforte dell’ufficio postale, nel centro urbano del paese, i banditi hanno usato un escavatore. La facciata dell’edificio è stata sventrata . Stando a prime informazioni il colpo è andato a vuoto, l’escavatore è stato lasciato in strada e i ladri sono fuggiti. Indagano i carabinieri.


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