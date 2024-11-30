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6 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta vento fino a burrasca. Possibile neve nel foggiano Protezione civile, previsioni meteo

30 Novembre 2024
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per trentasei ore. Si prevedono “venti forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche di burrasca.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

Stralcio del comunicato diffuso dal dipartimento della protezione civile:

Dalla notte di venerdì 29 novembre, si prevedono, inoltre, nevicate al di sopra degli 800-1000 metri, in abbassamento fino a 600-800 metri, su Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, con apporti al suolo generalmente deboli, fino a moderati sull’Abruzzo.


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