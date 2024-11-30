Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per trentasei ore. Si prevedono “venti forti dai quadranti settentrionali, con locali raffiche di burrasca.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
Stralcio del comunicato diffuso dal dipartimento della protezione civile:
Dalla notte di venerdì 29 novembre, si prevedono, inoltre, nevicate al di sopra degli 800-1000 metri, in abbassamento fino a 600-800 metri, su Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, con apporti al suolo generalmente deboli, fino a moderati sull’Abruzzo.