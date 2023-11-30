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1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Teresa Mannino, prima di Sanremo: “Il giaguaro mi guarda storto” da domani a Taranto poi a Bari ed a Lecce. Tutto esaurito L'attrice siciliana sarà tra i co-conduttori del festival

30 Novembre 2023
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Ieri Amadeus ha annunciato i nomi dei cinque co-conduttori del festival di Sanremo. Con Marco Mengoni, Giorgia, Lorella Cuccarini e (per la finale) Fiorello ci sarà Teresa Mannino, all’Ariston nella terza serata.

L’attrice siciliana, che ottiene così un altro riconoscimento alla sua bravura, è intanto in tour con il suo spettacolo “Il giaguaro mi guarda storto”, nei prossimi giorni in Puglia. In programma a Taranto, teatro Orfeo, da domani a domenica. Tutto esaurito. A Bari dal 5 al 7 dicembre, Teatroteam. Tutto esaurito. A Lecce dall’8 al 10 dicembre, teatro politeama greco. Tutto esaurito.

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