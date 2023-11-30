Ieri Amadeus ha annunciato i nomi dei cinque co-conduttori del festival di Sanremo. Con Marco Mengoni, Giorgia, Lorella Cuccarini e (per la finale) Fiorello ci sarà Teresa Mannino, all’Ariston nella terza serata.

L’attrice siciliana, che ottiene così un altro riconoscimento alla sua bravura, è intanto in tour con il suo spettacolo “Il giaguaro mi guarda storto”, nei prossimi giorni in Puglia. In programma a Taranto, teatro Orfeo, da domani a domenica. Tutto esaurito. A Bari dal 5 al 7 dicembre, Teatroteam. Tutto esaurito. A Lecce dall’8 al 10 dicembre, teatro politeama greco. Tutto esaurito.