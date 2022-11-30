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Puglia, maltempo: allerta temporali e vento fino a burrasca. Sicilia e Calabria, codice arancione Protezione civile, previsioni meteo

30 Novembre 2022
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Per Calabria e Sicilia, oggi, allerta arancione, in particolare per le zone ioniche. Immagine home page tratta da tweet del dipartimento della protezione civile.

Fra le quattro regioni con il codice giallo.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per ventiquattro-trentasei ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con apporti al suolo moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Venti: di burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti orientali; mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia..

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