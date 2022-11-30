Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 30 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 347
Provincia di Bat: 92
Provincia di Brindisi: 172
Provincia di Foggia: 212
Provincia di Lecce: 483
Provincia di Taranto: 174
Residenti fuori regione: 17
Provincia in definizione: 4
14.635
Persone attualmente positive
218
Persone ricoverate in area non critica
16
Persone in terapia intensiva
1.531.418
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 499.758
Provincia di Bat: 131.492
Provincia di Brindisi: 148.602
Provincia di Foggia: 217.153
Provincia di Lecce: 326.794
Provincia di Taranto: 209.954
Residenti fuori regione: 16.343
Provincia in definizione: 5.240