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Puglia: 1555336 positivi a test corona virus, incremento di 1501 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

30 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 30 novembre 2022

1.501

Nuovi casi

9.158

Test giornalieri

6

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 347
Provincia di Bat: 92
Provincia di Brindisi: 172
Provincia di Foggia: 212
Provincia di Lecce: 483
Provincia di Taranto: 174
Residenti fuori regione: 17
Provincia in definizione: 4
14.635

Persone attualmente positive

218

Persone ricoverate in area non critica

16

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.555.336

Casi totali

13.235.038

Test eseguiti

1.531.418

Persone guarite

9.283

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 499.758
Provincia di Bat: 131.492
Provincia di Brindisi: 148.602
Provincia di Foggia: 217.153
Provincia di Lecce: 326.794
Provincia di Taranto: 209.954
Residenti fuori regione: 16.343
Provincia in definizione: 5.240

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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