Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 30 novembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 49
Provincia di Bat: 22
Provincia di Brindisi: 28
Provincia di Foggia: 52
Provincia di Lecce: 64
Provincia di Taranto: 70
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: -4
4.116
Persone attualmente positive
136
Persone ricoverate in area non critica
21
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.158
Provincia di Bat: 28.772
Provincia di Brindisi: 22.254
Provincia di Foggia: 49.563
Provincia di Lecce: 33.157
Provincia di Taranto: 42.885
Residenti fuori regione: 1.050
Provincia in definizione: 545