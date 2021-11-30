rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Puglia: 279384 positivi a test corona virus, incremento di 283 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

30 Novembre 2021
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 30 novembre 2021

283

Nuovi casi

22.714

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 49
Provincia di Bat: 22
Provincia di Brindisi: 28
Provincia di Foggia: 52
Provincia di Lecce: 64
Provincia di Taranto: 70
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: -4
4.116

Persone attualmente positive

136

Persone ricoverate in area non critica

21

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

279.384

Casi totali

4.778.586

Test eseguiti

268.385

Persone guarite

6.883

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.158
Provincia di Bat: 28.772
Provincia di Brindisi: 22.254
Provincia di Foggia: 49.563
Provincia di Lecce: 33.157
Provincia di Taranto: 42.885
Residenti fuori regione: 1.050
Provincia in definizione: 545

Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Playoff: sarà Casarano-Renate Calcio serie C, primo turno nazionale: fra gli accoppiamenti Campobasso-Potenza

carabinieri notte

Massafra, accusa: ex fidanzata e nuovo compagno aggrediti e minacciati di morte durante la festa patronale, arrestato 21enne Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione