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Stando a prime ricostruzioni i banditi sono arrivati al mercato all’ingrosso della frutta, centro agroalimentare di Fasano (uno dei più grandi in Puglia) a bordo di un furgone. Hanno dato fuoco all’automezzo prima di entrare, armi in pugno, in due dei numerosi magazzini e rubare, verosimilmente una gran quantità di denaro vista la cospicua presenza di esercenti nel mercato, lì per caricare merce, poco prima delle 8. Quindi i malviventi hanno sparato in aria e, terminato l’assalto, sono scappati dal consorzio agrario. Non ci sono state gravi conseguenze per i presenti, stando a ricostruzioni dell’accaduto. Investigatori al lavoro per risalire ai ladri. Da dettagliare entità del colpo, numero dei criminali e dinamica dell’accaduto.

 


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