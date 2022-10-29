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Unahotels Reggio Emilia-Happy Casa Brindisi, la serie C girone C e la serie D girone H Basket maschile serie A e calcio: gli impegni delle squadre pugliesi

30 Ottobre 2022
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Sesta giornata del campionato di pallacanestro maschile di serie A: alle 19 su disputa Unahotels Reggio Emilia-Happy Casa Brindisi.

Calcio serie C girone C: fra le partite in programma oggi Taranto-Giugliano, Viterbese-Foggia (ore 14,30) e Audace Cerignola-Turris, Gelbison-Fidelis Andria, Monopoli-Acri Messina, Potenza-Virtus Francavilla Fontana (ore 17,30).

Serie D girone H: fra le partite odierne (ore 14,30) Bitonto-Nardò, Brindisi-Afragolese, Casarano-Barletta, Cavese-Molfetta, Francavilla in Sinni-Città di Fasano, Martina-Matera, Nocerina-Team Altamura e (ore 15) Gravina in Puglia-Puteolana.

 

 

 

 

 

 

 

 

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