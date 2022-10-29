Sesta giornata del campionato di pallacanestro maschile di serie A: alle 19 su disputa Unahotels Reggio Emilia-Happy Casa Brindisi.
Calcio serie C girone C: fra le partite in programma oggi Taranto-Giugliano, Viterbese-Foggia (ore 14,30) e Audace Cerignola-Turris, Gelbison-Fidelis Andria, Monopoli-Acri Messina, Potenza-Virtus Francavilla Fontana (ore 17,30).
Serie D girone H: fra le partite odierne (ore 14,30) Bitonto-Nardò, Brindisi-Afragolese, Casarano-Barletta, Cavese-Molfetta, Francavilla in Sinni-Città di Fasano, Martina-Matera, Nocerina-Team Altamura e (ore 15) Gravina in Puglia-Puteolana.