Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



La magia e la tradizione del cantautorato italiano che si incontrano sul palco del Teatro comunale Fusco, attraverso i nomi di spicco della scena nazionale, tra cui Daniele Silvestri e i “Friends For Pino”, nonché un vincitore del Festival di Sanremo come Ron. È stata presentata questa mattina nel foyer del Teatro comunale Fusco, sulla scia di una stagione di prosa che ha fatto registrare un sold out senza precedenti, la stagione musicale della storica arena artistica tarantina.

Fondamentale ancora una volta la sinergia tra Amministrazione Melucci e Teatro Fusco, che ha reso possibile l’allestimento di un palinsesto d’eccezione per esaltare la ricchezza e la varietà della musica leggera del Belpaese. Si rinnova la preziosa collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, sempre sensibile alle iniziative di diffusione della cultura teatrale e musicale all’interno della nostra regione.

A presentare l’ambizioso cartellone l’assessore alla Cultura e Spettacolo, Fabiano Marti, il direttore del Teatro Fusco, Michelangelo Busco, e il vicepresidente del TPP, Marco Giannotta All’incontro con la stampa è intervenuto anche il maestro Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia.

«Si tratta di appuntamenti con le tante sfumature della canzone italiana – le parole dell’assessore Marti –, e che attraverso generi diversi vogliono affermare le peculiarità dei cantautori nostrani. L’orgoglio sta naturalmente nell’ospitare all’interno di una struttura tutta tarantina come il Teatro comunale Fusco questi concerti in cui vedremo il meglio del panorama canoro nazionale. Taranto si conferma un centro importante per la musica, in cui non solo attrarre i grandi artisti di fama nazionale e internazionale, ma anche valorizzare i giovani cantanti del territorio, come abbiamo dimostrato con il bando Emergenze Musicali».

«Il Teatro Fusco si conferma luogo dove l’arte è l’assoluta protagonista – ha spiegato Michelangelo Busco –. Alle grandi personalità del mondo della recitazione abbiamo affiancato alcuni tra gli assoluti protagonisti del cantautorato italiano, un vero e proprio patrimonio artistico e socioculturale da tramandare alle nuove generazioni».

«La Stagione Musicale completa la collaborazione tra il TPP e l’Amministrazione Comunale di Taranto, nel solco della valorizzazione del Teatro Fusco, cuore pulsante dell’offerta culturale cittadina – ha dichiarato Marco Giannotta –. Il Teatro Fusco si conferma, infatti, tra i principali contenitori culturali della nostra regione. Mi auguro che anche questa stagione, come quella teatrale, possa registrare lo stesso successo in termini di gradimento e partecipazione del pubblico».

Si parte subito col botto: l’11 dicembre a calcare il palcoscenico del Teatro Fusco sarà Daniele Silvestri, poliedrico e camaleontico cantautore romano, capace di spaziare tra i diversi generi con

originalità. Nella data tarantina Silvestri porterà in scena uno spettacolo tutto da scrivere e riscrivere insieme al pubblico, che sarà partecipe sia dei brani inediti che faranno parte del prossimo album dell’artista, sia dei suoi grandi classici.

Il nuovo anno si aprirà con l’appuntamento unico del 5 gennaio, quando i protagonisti saranno i “Friends For Pino”, una super band composta dagli amici storici del compianto Pino Daniele: Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Tony Esposito, affiancati da altri strumentisti e vocalist, riproporranno agli spettatori le canzoni e le complessità del grande artista napoletano scomparso nel 2015.

Il 26 gennaio, alle ore 21.00, lo speciale Concerto della Memoria “Serata Colorata”: per commemorare e promuovere il ricordo delle persecuzioni razziali viene proposto un concerto di musiche composte e suonate a Ferramonti, il più̀ grande dei campi di concentramento istituiti in Italia da Mussolini, dove furono internati musicisti celebri e dove ferveva un’intensa vita musicale. Una pagina poco conosciuta della storia contemporanea, che viene riportata alla vita da uno straordinario gruppo di musicisti.

Il 2 aprile, invece, sarà la volta di Rosalino Cellamare, in arte Ron, che porterà in scena, oltre ai brani più celebri composti in 50 anni di carriera, anche il suo nuovo album di inediti, intitolato “Sono un figlio”. L’opera, dedicata al padre, è nata all’interno del complicato periodo del lockdown e vanta diverse importanti collaborazioni, tra cui quelle con Bungaro, Leo Gassmann e Guido Morra.

Joe Barbieri il 20 aprile illuminerà il Fusco con una tappa del suo tour speciale “Tratto da una notte vera: 30 anni suonati”, che celebra le nozze di perla fra il cantautore partenopeo e la musica. In questo concerto troveranno spazio i brani d’esordio del cantautore, insieme a canzoni poco eseguite dal vivo e ai successi più noti. La sua esibizione sarà affiancata dall’Orchestra della Magna Grecia, ensemble che esalterà ulteriormente lo stile camaleontico dell’artista napoletano.

«Il mondo del cantautorato ha reso celebre l’Italia nel mondo non meno della musica classica – il commento del maestro Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia –, il nostro obiettivo sarà unire nuovamente questi due mondi, spesso considerati agli antipodi, per far vibrare di nuove sensazioni ed emozioni un edificio storico tarantino come il Teatro comunale Fusco».

Biglietti:

11 dicembre 2022

DANIELE SILVESTRI – TEATRI/22

biglietti in vendita sul circuito Ticket One più diritto di prevendita

Poltronissima – intero € 44

Poltrona platea settore b – intero € 40

Galleria – € 35

Palchi visibilità limitata – € 30

5 gennaio 2023

FRIENDS FOR PINO – La musica di Pino Daniele suonata dai suoi musicisti

biglietti in vendita sul circuito Vivaticket

Platea – intero € 25 / ridotto 22

Galleria – intero € 22 / ridotto € 18

Palchi visibilità limitata – intero € 18 / ridotto € 15

26 gennaio 2023

SERATA COLORATA – Musiche dal Campo di Internamento di Ferramonti

platea € 10 / ridotto € 5

galleria e palchi € 8 / ridotto € 5

ridotto € 5

2 aprile 2023

RON – SONO UN FIGLIO

biglietti in vendita sul circuito Vivaticket

Poltronissima – intero € 40 / ridotto € 36

Poltrona platea -intero € 36 / ridotto € 32

galleria – intero € 32 / ridotto € 28

palchi visibilità limitata € 26 / ridotto € 20

20 aprile 2023

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA & JOE BARBIERI

Poltrona platea – intero € 30 ridotto 25

Galleria – intero € 25 / ridotto € 20

Palchi visibilità limitata – intero € 20 / ridotto € 15

I biglietti del 5 gennaio – FRIENDS FOR PINO, 26 gennaio – SERATA COLORATA e 2 aprile – RON saranno in vendita a partire dal 29 ottobre dalle ore 16 on line sul circuito Viva Ticket e al botteghino del Teatro Fusco con i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per informazioni tel. 099. 9949349, mail: amministrazione@teatrocomunalefusco.it. I biglietti dello spettacolo dell’11 dicembre – DANIELE SILVESTRI saranno in vendita dal 29 ottobre, dalle ore 16 on line sul circuito Ticket One. I biglietti degli spettacoli dell’ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA saranno in vendita presso il botteghino dell’Orchestra Magna Grecia – Via Giovinazzo, 28. Info tel. 392 919 9935 info@orchestramagnagrecia.it.