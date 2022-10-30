Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 30 ottobre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 252
Provincia di Bat: 28
Provincia di Brindisi: 125
Provincia di Foggia: 72
Provincia di Lecce: 256
Provincia di Taranto: 111
Residenti fuori regione: 9
Provincia in definizione: 0
13.698
Persone attualmente positive
182
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.495.305
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 489.044
Provincia di Bat: 129.332
Provincia di Brindisi: 144.369
Provincia di Foggia: 213.044
Provincia di Lecce: 315.542
Provincia di Taranto: 205.688
Residenti fuori regione: 15.991
Provincia in definizione: 5.160