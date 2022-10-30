rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Puglia: 1518170 positivi a test corona virus, incremento di 853 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

30 Ottobre 2022
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 30 ottobre 2022

853

Nuovi casi

7.088

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 252
Provincia di Bat: 28
Provincia di Brindisi: 125
Provincia di Foggia: 72
Provincia di Lecce: 256
Provincia di Taranto: 111
Residenti fuori regione: 9
Provincia in definizione: 0
13.698

Persone attualmente positive

182

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.518.170

Casi totali

12.985.730

Test eseguiti

1.495.305

Persone guarite

9.167

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 489.044
Provincia di Bat: 129.332
Provincia di Brindisi: 144.369
Provincia di Foggia: 213.044
Provincia di Lecce: 315.542
Provincia di Taranto: 205.688
Residenti fuori regione: 15.991
Provincia in definizione: 5.160

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Playoff: sarà Casarano-Renate Calcio serie C, primo turno nazionale: fra gli accoppiamenti Campobasso-Potenza

carabinieri notte

Massafra, accusa: ex fidanzata e nuovo compagno aggrediti e minacciati di morte durante la festa patronale, arrestato 21enne Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione