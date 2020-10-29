Di Anna Lodeserto:

Il giorno 30 ottobre 2020 il network Best of Italy aprirà le proprie porte digitali per favorire l’incontro tra produttori e consumatori. Un incontro che avverrà in nome della qualità che da sempre è alla base del marchio Made in Italy, riconosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, simbolo indiscusso di una produzione che nasce e si completa in Italia.

Best of Italy è una piattaforma digitale multilingua, creata dalla società Doctum Doces S.R.L.S. di Martina Franca in collaborazione con importanti agenzie internazionali, con lo scopo di promuovere all’estero prodotti creati e realizzati in Italia.

Un forte amore per l’Italia è alla base di questo progetto nato durante il lockdown dovuto alla crisi sanitaria causata dal Covid – 19.

L’Italia è un Paese che ha più volte dimostrato che, al pari dell’araba fenice, è capace di risorgere dalle proprie ceneri.

Il network Best of Italy è una vetrina per le realtà commerciali italiane che vogliono promuovere e vendere i propri prodotti all’estero, supportati da un team di professionisti che lavorano nel pieno rispetto di standard qualitativi alti.

L’importanza del Made in Italy è sicuramente data dalla molteplicità dei settori coinvolti.

Si pensi alla moda, agli accessori, all’oreficeria. Da lungo tempo apprezzati, cercati ed acquistati anche all’estero. Il buongusto, la scelta dei materiali sempre eccellenti, l’ingegno, l’estro italiano rendono ogni prodotto unico.

I professionisti italiani sono apprezzati oltre i confini della Penisola. Molte sono le opere artistiche, culturali, architettoniche di produzione italiana apprezzati nel mondo. Non meno importante è l’ambito automobilistico, l’affidabilità dei veicoli, lo stile che nulla ha da invidiare ad altri marchi stranieri e che rappresenta un’altra eccellenza italiana.

Il cibo italiano, la varietà dei vini, degli spumanti. Frutto di anni di tradizione e duro lavoro, di impegno costante per far sì che i riconoscimenti ottenuti per la qualità aumentino sensibilmente nel corso del tempo.

Il fiore all’occhiello del Made in Italy è sicuramente la storia italiana che si ritrova nelle tradizioni, negli usi e nei costumi. La storia non ha un prezzo, ha un valore. Probabilmente se l’Italia non avesse avuto il sole, il mare, la collina, gli Appennini, le Alpi molta della storia sarebbe stata diversa.

La piattaforma Best of Italy è qui, nel 2020, con un progetto che punta alla valorizzazione delle eccellenze italiane, per poter crescere insieme e per lavorare in nome della qualità nel pieno rispetto delle tradizioni seppur con lo sguardo volto al futuro.

Best of Italy è una sinergia tra produttori, un insieme di eccellenze italiane, una garanzia per il cliente finale di acquistare prodotti di qualità certificati.

Best of Italy è la realtà che concretizza il sogno di veder crescere il nome dell’Italia all’estero, il valore del Made in Italy riunendo in un’unica grande vetrina coloro che hanno scelto di produrre in nome della qualità e nel rispetto della tradizione, dell’innovazione e del cliente.

Insieme è il modo migliore per affrontare un viaggio. Una catena ove ogni produttore può trarre beneficio per la propria azienda ed ogni cliente può acquistare un prodotto di qualità senza dubitare dell’acquisto.

Il network Best of Italy vi dà il benvenuto nello spazio dedicato alle eccellenze Made in Italy; che il viaggio abbia inizio.

www.bestofitaly.net