Bari 3830. Lecce 1505. Bat 1167. Taranto 979. Brindisi 570. Foggia 424. Totale 8475. Richieste di sfratto su basi provinciali, dati 2018 del ministero dell’Interno e analizzati da Sicet Cisl Puglia che parla di emergenza sociale. L’aumento rispetto al 2017 è dell’11,4 per cento. In nove casi su dieci si tratta di morosità, cosa che non stupisce il sindacato considerata la situazione di aumento della povertà nella regione. Fra l’altro le richieste di alloggi popolari in Puglia sono quasi 35mila. I sindacati degli inquilini, a questo riguardo, hanno chiesto un incontro all’assessore regionale all’Urbanistica ma non si è dato corso alla cosa. Notizia diffusa da baritoday.it