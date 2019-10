Presentando altri innesti nella Lega in provincia di Taranto il coordinatore provinciale Giacomo Conserva ha parlato di una presenza che ormai riguarda 25 dei 29 Comuni.

Lega che come tutti si prepara alla regionali pugliesi del 2020. Dall’incontro fra dirigenza provinciale tarantina leghista e giornalisti emerge che per Taranto, così come per tutte le province si suppone, entro il 15-20 novembre andrà stilato jn elenco di una quindicina di aspiranti candidati al consiglio regionale. E per la presidenza? Richiesto all’ex deputato Gianfranco Chiarelli se non stia facendo lui un pensiero alla cosa, il dirigente regionale leghista fa un discorso di tipo generale: alla Lega, ormai primo partito, andrebbe riconosciuta nell’ambito della coalizione quella candidatura. E a Taranto, territorio più bisognoso di qualsiasi altro di attenzione per.le due emergenze, andrebbe riconosciuta quella candidatura anzi, non solo, occorrerebbe “l’Oscar” delle candidature. In tutto questo ragionamento, Chiarelli non ha pronunciato un no alla domanda sulla sua aspirazione ad un’investitura.