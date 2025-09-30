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A Ciampino l’aereo militare è stato accolto dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Sbarcati i bambini palestinesi e le loro famiglie. In Italia, complessivamente, arrivati in quindici. Saranno curati nelle strutture di sette regioni fra cui la Puglia.

—–

Comunicazione del ministero della Difesa:

Sono giunti a CiampinoLecce Verona stanotte, a bordo di tre velivoli C130J dell’Aeronautica Militare, i 15 bambini bisognosi di cure, e loro familiari, evacuati dalla Striscia di Gaza: saranno curati in ospedali italiani.

(foto: tratta da sito del ministero della Difesa)

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