Di seguito un comunicato diffuso dal politecnico di Bari:



Torna a Bari, venerdì, 30 settembre 2022, dalle ore 11,00 a mezzanotte, presso il Parco Rossani (ex Caserma Rossani), l’appuntamento con la Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici. L’iniziativa, indetta dalla Commissione Europea dal 2005, promuovere ogni anno in Europa i temi della ricerca e dell’innovazione favorendo in tal modo, su scala locale, un contatto ravvicinato con i ricercatori e le ricercatrici degli enti di ricerca baresi.

Il Politecnico di Bari (POLIBA), L’Università degli Studi Aldo Moro di Bari (UNIBA), la Libera Università del Mediterraneo (LUM), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) con il patrocinio del Comune di Bari e con il supporto di Pirelli e ISTAT, parteciperanno all’appuntamento europeo con stand e numerosi eventi dislocati nel Parco per creare un contatto tra mondo accademico e cittadinanza in un contesto informale, per la diffusione della cultura scientifica e l’importanza delle professioni della ricerca.

I contenuti dell’iniziativa europea, condivisa da università e centri ricerche, programmati a Bari, sono stati presentati in una apposita conferenza stampa, tenutasi presso il Palazzo di Città. In rappresentanza del Poliba, su delega del Rettore, ha partecipato la prof.ssa Giulia Annalinda Neglia.

“Il Politecnico – ha sostenuto nel suo intervento la docente del Poliba – crede fortemente nel valore della ricerca quale strumento privilegiato per far emergere nuove competenze, specie nel mondo femminile, in vista delle grandi sfide dei prossimi anni. Tra dialoghi, esperimenti, viaggi virtuali e immagini di scienza ricercatrici e ricercatori del Poliba apriranno i loro laboratori al territorio per invitare, in particolare i più giovani, ad avvicinarsi alle discipline STEM”.

Presenti alla conferenza stampa inoltre: l’Assessora all’Istruzione del Comune di Bari, Paola Romano, il Rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini, il Rettore della LUM, Antonello Garzoni, il Direttore dell’INFN, sezione di Bari, Vito Manzari, il Presidente di Pirelli Digital Solutions, Pier Paolo Tamma.

Ed ecco i contenuti presentati. Verranno allestiti 32 stand nei quali ricercatori e ricercatrici dei 5 Enti organizzatori: PoliBa, UniBa, CNR, INFN, ISTAT e Pirelli saranno a disposizione dei visitatori per raccontare i risultati delle loro ricerche con i loro ricercatori e ricercatrici. Si susseguiranno nella giornata diversi eventi rivolti a grandi e piccoli: giochi di scienza, conferenze, dibattiti, talk, tra i quali il format “Parole di Scienza”, spettacoli teatrali, lezione-concerto, proiezione di documentari, interviste e visite guidate presso i laboratori. La giornata terminerà con un breve momento musicale affidato a gruppi composti da ricercatori baresi.

L’evento ha come obiettivo quello di rappresentare e valorizzare la ricerca sviluppata a Bari, raccontare il forte legame esistente tra territorio e scienza, sperimentare un percorso di conoscenza articolato fra ambiente, sviluppo sostenibile, chimica, fisica, matematica, biotecnologie, aerospazio, nanoparticelle, farmaci, cibo e salute, statistica, intelligenza artificiale, neuroscienze, agri food. Un cartellone denso di appuntamenti, il cui elenco è consultabile al sito http://ern-bari.it

Tanti i talk in programma che si svolgeranno sul palco allestito al centro del Parco, nell’Urban Center e sul palco olografico. Di grande attualità i temi che verranno affrontati tra i quali: sostenibilità ambientale, pace, comunicazione scientifica, fake news, fisica delle particelle, e scienza e genere, valorizzazione della ricerca scientifica, criptovalute, big data etc.

Tanti anche gli esperimenti durante i quali i protagonisti della ricerca dimostreranno dal vivo i progressi ottenuti nel campo del monitoraggio e risanamento ambientale, delle energie rinnovabili, della nanomedicina, della (bio)sensoristica, dell’optoelettronica, del bioidrogeno, dei raggi cosmici, della fotonica e della conservazione dei beni culturali, anche attraverso visite guidate virtuali presso i laboratori di ricerca fra cui il CERN. Un modo informale per conoscere le scoperte dei ricercatori e delle ricercatrici pugliesi e comprenderne meglio speranze, difficoltà e successi.

Sul palco, oltre ai talk e ai dibattiti si alterneranno le “Parole di Scienza”, il format ideato da un gruppo di ricercatori e ricercatrici UNIBA, POLIBA, CNR, INFN per divulgare temi scientifici in una forma divulgativa e avvincente – con Post-Quantum, Biodiversità, Diversità, Equilibrio, Gastronomia, Intelligenza Artificiale, Interazione, Occhio, Vuoto, Radiazione, Silenzio, Bioconversione, Riserva, Scrigno, Resilienza, Spazio, Valori.

Grazie al contributo di Pirelli, un ARBOX, nuova frontiera della comunicazione digitale, permetterà la proiezione di contenuti olografici. Interverranno in olopresenza: Pier Paolo Tamma – Senior Vice President & Chief Digital Officer PIRELLI che presenterà il nuovo Digital Solutions Center di Bari” e Adriano Astarita – R&D PIRELLI. Verranno proiettati, inoltre, contributi relativi alle attività di ricerca dei cinque enti organizzatori.

Alle 18.45 sono previsti i saluti istituzionali dei rappresentanti degli Enti organizzatori, di Pirelli e del Comune di Bari.

I Contributi del Politecnico alla Notte Europea dei Ricercatori 2022:

VISITE LABORATORIALI:

TITOLO: “Processo criogenico a delaminazione termo-meccanica controllata per il recupero completo di materiali rigidi mono o poli cristallini od

amorfi”.

Referenti: Michele Dassisti, Francesco Pompilio, Giovanni Demartino

VISITE LABORATORIALI:

TITOLO: “Visita guidata all’esperimento CMS in collegamento con il CERN” Referenti: Donato Creanza

TALK PAROLE DI SCIENZA:

TITOLO: “Spazio”

Referenti: Alessandro Angione Giuseppe Fallacara, Ivana Fuscello, Aurora Scattaglia, Maria Concetta Scelzi

ELENCO STAND:

Stand: “Misuriamo la radioattività”

Referenti: Francesca Romana Pantaleo

Stand: “ALICE alla scoperta dell’origine dell’Universo”

Referenti: Domenico Colella

Stand: “L’impronta dei laser”

Referenti: Annalisa Volpe

Stand: “Biorobotics Research and Innovation Engineering Facilities”

Referenti: Vitoantonio Bevilacqua, Marilena Giglio

Stand: “New frontiers for Structural Health Monitoring”

Referenti: Anna Castellano, Aguinaldo Fraddosio, Mario Daniele Piccioni, Domenico Camassa, Francesco Paparella, Gianfranco Martellotta, Natalia Pinchuk, Olha Pohudina Stand: “Nuova vita allo scarto”

Referenti: Stefania Liuzzi, Chiara Rubino, Francesco Martellotta

Stand: “Viaggi cyber-fisici”

Referenti: Vito Walter Anelli Tommaso Di Noia, Tommaso Colafiglio, Gioacchino Dinardo, Paolo Sorino.