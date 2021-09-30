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Puglia: 268640 positivi a test corona virus, incremento di 119 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

30 Settembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 30 settembre 2021

119

Nuovi casi

13.747

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 29
Provincia di Bat: 19
Provincia di Brindisi: 19
Provincia di Foggia: 18
Provincia di Lecce: 10
Provincia di Taranto: 24
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 0
2.593

Persone attualmente positive

144

Persone ricoverate in area non critica

16

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

268.640

Casi totali

3.675.702

Test eseguiti

259.256

Persone guarite

6.791

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.625
Provincia di Bat: 28.140
Provincia di Brindisi: 21.298
Provincia di Foggia: 47.222
Provincia di Lecce: 31.115
Provincia di Taranto: 40.788
Residenti fuori regione: 992
Provincia in definizione: 460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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