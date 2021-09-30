Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 30 settembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 29
Provincia di Bat: 19
Provincia di Brindisi: 19
Provincia di Foggia: 18
Provincia di Lecce: 10
Provincia di Taranto: 24
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 0
2.593
Persone attualmente positive
144
Persone ricoverate in area non critica
16
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.625
Provincia di Bat: 28.140
Provincia di Brindisi: 21.298
Provincia di Foggia: 47.222
Provincia di Lecce: 31.115
Provincia di Taranto: 40.788
Residenti fuori regione: 992
Provincia in definizione: 460