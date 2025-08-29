Di seguito il comunicato:

ITALICUS Rosolio di Bergamotto celebra il nono anniversario con il ritorno del Rosolio Day (1° settembre) e il lancio delle ITALICUS Aperitivo Weeks: tutto il mese di settembre sarà dedicato alle iniziative, con una serie di attività nei locali di diverse città in tutto il mondo per promuovere il rosolio di bergamotto e farne conoscere sia la tradizione, sia il gusto.

Quest’anno la campagna abbraccerà nove paesi – Italia, Regno Unito, Francia, Spagna, Svizzera, Polonia, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Hong Kong – che ospiteranno una settimana di eventi nei bar più rinomati, dove saranno proposti drink speciali, tra cui l’ITALICUS Spritz, per andare alla scoperta della versatilità del Rosolio di Bergamotto attraverso una drink list dedicata, la sua storia e il suo ruolo centrale nella moderna cultura dell’aperitivo.

Tra i locali italiani che prenderanno parte alle ITALICUS Weeks: al Sud Italia saranno coinvolti l’Azur Lounge all’interno dell’Hotel Miramalfi ad Amalfi, il Cinquanta con vista all’interno dell’Hotel Club 2 Torri Maiori, lo Shub di Sorrento, L’Antiquario di Napoli, il Barcollo di Ortigia e La Biglietteria di Bari; passando al Centro, invece, il Pastificio San Lorenzo e il Pool Bar del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel a Romaa Roma, l’Eye cocktail bar – Atto di Vito Mollica a Firenze, il Libertine a Montecatini Terme e l’Autentico a Porto Recanati; al Nord infine Scuro a Bologna e il Romeo Bistro e cocktail bar di Verona.

Guardando invece all’estero: il Time Out Market a NYC (USA), Viceversa a Miami (USA), Bad Company 1920 a Madrid (Spagna), Bar de Luxe ad Hong Kong, The Regent a Wellington (Nuova Zelanda), solo per citarne alcuni.

Il successo di queste iniziative è stato recentemente riconosciuto dai Drinks Business Awards 2025 (concorso organizzato dall’omonima testata di settore), che hanno nominato il Rosolio Day e le ITALICUS Weeks come migliore Consumer Campaign of the Year, sottolineando così la capacità della campagna nel coinvolgere i consumatori di tutto il mondo.

Ideato nel 2016 dal mixologist di fama internazionale Giuseppe Gallo, ITALICUS Rosolio di Bergamotto ha riportato in auge la categoria quasi dimenticata dei rosoli. Realizzato con i migliori ingredienti italiani, la suggestiva bottiglia color acquamarina riflette il patrimonio artistico italiano e la tradizione senza tempo dell’aperitivo.

“L’aperitivo è ormai un fenomeno culturale e sociale in tutto il mondo” – commenta Giuseppe Gallo – “Il Rosolio Day e le ITALICUS Weeks celebrano questa tradizione con i mixologist e i consumatori di tutto il mondo e mostrano come ITALICUS continui ad ispirare la modernità dei cocktail con un nuovo modo di gustare lo Spritz”.

Un anno storico per ITALICUS

Il nono anniversario arriva dopo un’altra edizione di successo dell’Art of ITALICUS Aperitivo Challenge, competizione che quest’anno ha invitato i bartender di tutto il mondo, con 10 Paesi partecipanti, a reinterpretare il classico Spritz come un’opera ispirata all’arte. A imporsi nella finale italiana Valerio Izzo, dello Shub di Sorrento, con il suo HOUSE OF ITALICUS: ispirato ad una ricetta tradizionale delle case del Sud d’Italia di un vino con le percoche, solitamente servito come drink di benvenuto, Izzo ha creato uno spumante dalla fermentazione delle pesche con una tecnica tradizionale ma eseguita in chiave moderna, abbinandolo a ITALICUS e trasmettendo la cultura tipica dell’ospitalità italiana famosa in tutto il mondo. Mentre, nella finale globale, ha trionfato Vincenzo Amorese del Bad Company 1920 di Madrid, vincitore con il suo PRIMAVERA SPRITZ: qui ITALICUS Rosolio di Bergamotto si abbina perfettamente allo spumante spagnolo Cava, a una soda ottenuta da una riduzione di IPA, a un’oliva nera e a uno spray all’essenza al Rosolio. Il risultato è un omaggio sofisticato e vivace che fonde arte classica e visione contemporanea dell’aperitivo.

Un omaggio globale all’aperitivo

I bar partecipanti in tutti e nove i paesi offriranno drink list esclusive con cocktail a base di ITALICUS per una settimana nel mese di settembre, tra cui l’aromatico e frizzante ITALICUS Spritz. Tra i locali partecipanti figurano alcuni dei più rinomati cocktail bar del mondo, dove gli ospiti potranno vivere lo spirito del Rosolio Day attraverso drink pensati per esaltare le note caratteristiche di ITALICUS, il bergamotto calabrese e le botaniche italiane. L’elenco completo dei bar sarà disponibile sul sito web di ITALICUS a partire dalla prima settimana di settembre: https://rosolioitalicus.com/the-art-of-italicus/rosolio-day

Il Rosolio Day, ormai appuntamento fisso nel calendario del mondo della mixology, invita anche i consumatori a scoprire l’affascinante storia del Rosolio, un liquore un tempo prodotto nei conventi italiani e nelle case di famiglia, tradizionalmente servito come drink di benvenuto dalle famiglie reali e ora riproposto per una nuova era di amanti dell’aperitivo.

Inoltre, per onorare l’anniversario di quest’anno, ITALICUS ha collaborato con la visual artist italiana Fabiola Sangineto, vincitrice del concorso Creative Talent 2021 di ITALICUS in Italia con la sua opera “Italicus Urbs Eterna”. Con l’obiettivo di creare un’opera d’arte speciale per il 9° anniversario, Sangineto ha realizzato una vivace rappresentazione del momento dell’aperitivo con ITALICUS, della storia del brand ed della freschezza dell’ITALICUS SPRITZ. L’opera riporta in vita la cultura dell’Aperitivo in chiave moderna, espressione visiva del ruolo di ITALICUS nella cultura globale dell’aperitivo di oggi.

Prezzo: 32,99 euro

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A proposito di ITALICUS® – Il Rosolio di bergamotto ITALICUS® è stato creato da Giuseppe Gallo, che ha saputo riportare in auge l’antica categoria del Rosolio, ormai quasi dimenticata. Arricchito da note di bergamotto calabrese, ITALICUS® è realizzato utilizzando i migliori ingredienti italiani per ricreare un vero e proprio “sorso d’Italia”. Il design sorprendente della bottiglia, capolavoro di Stranger & Stranger, incarna la storia e il patrimonio italiani e racconta come il Rosolio in passato fosse il simbolo del tradizionale momento dell’aperitivo.

Lanciato il 1° settembre 2016, ITALICUS® è uno degli aperitivi più premiati a livello globale.

Grazie alla sua unicità, ITALICUS® è già stato protagonista indiscusso di numerosi cocktails: dalla creatività e dall’esperienza dei migliori bartender del mondo sono nati alcuni abbinamenti caratteristici di ITALICUS®, che hanno portato nei locali più di tendenza l’ITALICUS SPRITZ, realizzato con ITALICUS® e Prosecco o Champagne; l’IPALICUS, che nasce dall’abbinamento del rosolio con la birra IPA; e il NEGRONI BIANCO, dove London Dry Gin e Dry Vermouth si amalgamano perfettamente alle note aromatiche del bergamotto. Una versione nuova di gustare lo Spritz ITALICUS CUP un cocktail facile e veloce da preparare anche a casa, da servire come aperitivo. Con il suo gusto fresco e con le delicate note agrumate del pompelmo rosa, ITALICUS e soda al pompelmo, crea il connubio perfetto che richiama la leggerezza e la spensieratezza estiva.

ITALICUS® Rosolio di Bergamotto ha ricevuto il premio come Best New Spirit 2017 al prestigioso Tales of the Cocktail Spirited Awards e, negli anni dal 2025 al 2019, è stato eletto tra i primi marchi di liquori di tendenza da Drinks International.

Ulteriori riconoscimenti includono: Medaglia d’oro nel 2018, 2019 – Women’s Wine and spirits awards; Miglior nuovo spirit europeo – Mixology Awards 2017 a Berlino; miglior prodotto – FIBAR 2017; Medaglia d’oro – Packaging awards 2017; Contemporary Awards TROPHY – International Wine & Spirits Competition; Packaging Trophy – Harpers Design 2017; Medaglia d’oro – San Francisco World Spirits Competition 2017; Platinum Best of Luxury – Pentawards 2017; Medaglia d’oro per l’Aperitivo italiano dell’anno – New York International Spirits Competition 2016; Miglior nuovo prodotto – Bar Awards 2016; Certificato di qualità ECCEZIONALE – Difford’s Guide 2016. L’Ampolla d’Oro assegnata dalla Guida Spirito Autoctono 2022.

A proposito di Giuseppe Gallo – L’idea di creare e lanciare ITALICUS® è di Giuseppe Gallo, una delle figure più autorevoli e rispettate dell’industria del bere miscelato. Rinomato a livello internazionale e riconosciuto per le sue capacità di mixologist, ora Gallo dedica il suo tempo all’educazione e allo sviluppo del marchio all’interno del commercio attraverso ITALSPIRITS. La passione per il patrimonio della cultura del bere italiano lo ha portato a realizzare un sogno: riscoprire la categoria del Rosolio come aperitivo lanciando ITALICUS®. Oggi Giuseppe Gallo è CEO e fondatore di ITALICUS (dopo la partnership annunciata ad aprile con il gruppo Pernod Ricard).

ART OF ITALICUS – ART OF ITALICUS® APERITIVO CHALLENGE è la competizione ideata da ITALICUS Rosolio di Bergamotto nel 2018 per eleggere il migliore aperitivo ispirato all’arte tra quelli creati dai bartender nel mondo. Il contest ha lo scopo di celebrare il cocktail come forma d’arte liquida, esaltandone aromi e profumi.

Con l’obiettivo di innovare la tradizione dell’aperitivo, incoraggiando lo sviluppo di una forma d’arte tanto inconsueta quanto contemporanea, ART OF ITALICUS® APERITIVO CHALLENGE permette a bartender professionisti, e non, di essere eletti a veri e propri artisti del cocktail e dell’aperitivo, creando nuovi abbinamenti freschi e creativi e realizzando in forma liquida la loro idea di arte.

Il vincitore dell’Aperitivo Challenge nel 2018 è Johan Evers, dalle Svezia con il suo aperitivo cocktail Bergamia, ispirato all’unione artistica perfetta degli ingredienti, oggi proprietario di ABC Gemma. Celia Bugallo, spagnola e bartender al Kwãnt bar di Londra, è stata incoronata ITALICUS Bar Artist nel 2019 con The Three of US, un cocktail ispirato dall’arte del flamenco. Nel 2020, la terza edizione del contest dedicato ai bartenders è stata supportata a livello digitale con un’edizione GLO-CAL, con l’obiettivo di connettere le comunità locali attraverso i canali globali del brand. Nel 2022 è stata nominata ITALICUS Bar Artist of the Year Nathalie Wenko di Vienna. Per il 2023 Fabrizio Candino della Sartoria Cocktail Bar di Palermo e l’anno successivo Esmeralda Castrogiovanni, bartender del Sips di Barcellona.

Nel 2020, viene lanciata l’ART OF ITALICUS® CREATIVE TALENT, in collaborazione con Moniker Art Fair, un contest ideato per ispirare e supportare artisti emergenti con la creazione di un’opera d’Arte creata per esaltare la storia di ITALICUS e l’Aperitivo Italiano.

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Pernod Ricard – Pernod Ricard è il secondo produttore e distributore mondiale di vini e liquori.

Creato nel 1975 dalla fusione di Ricard e Pernod, il Gruppo si è sviluppato rapidamente attraverso una serie di acquisizioni strategiche: Seagram (2001), Allied Domecq (2005) e Vin&Sprit (2008).

Ad oggi, Pernod Ricard detiene uno dei più prestigiosi e completi portafogli di marchi del settore comprendendo brand come: Absolut Vodka, Ricard pastis, Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute, The Glenlivet Scotch whisky, Jameson Irish whiskey, Martell cognac, Havana Club rum, Beefeater gin, Malibu liquore, Mumm e Perrier-Jouët champagnes, oltre ai vini Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo e Kenwood.

Pernod Ricard Italia – Pernod Ricard Italia è il risultato dell’evoluzione e trasformazione delle Distillerie Fratelli Ramazzotti, azienda fondata nel 1815 ed entrata nel Gruppo francese nel 1985. Il gruppo opera in oltre 85 filiali e 100 siti di produzione. La strategia di decentralizzazione crea una rete – o meglio, un vero e proprio asset competitivo – che permette di prendere decisioni quanto più possibile vicine a consumatori e marchi e permette ai suoi 19.000 dipendenti di essere veri ambasciatori dello slogan “Créateurs de Convivialité”.