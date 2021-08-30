Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto:
La scadenza della prima rata della TARI 2021 è stata rinviata al prossimo 30 settembre 2021.
I contribuenti hanno ancora un mese per procedere al pagamento della prima tranche della tassa sui rifiuti, quindi, rispetto al termine di scadenza inizialmente previsto per il 31 agosto 2021.
Accedendo allo sportello telematico “Linkmate” (https://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=L049), direttamente dalla home page del sito ufficiale del Comune di Taranto, è possibile scaricare l’avviso e i relativi modelli di pagamento della TARI 2021, oltre a ottenere tutte le informazioni necessarie. Ulteriori canali di contatto con la direzione Tributi sono l’e-mail segreteria.tributi@comune.taranto.it, la PEC tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it e il numero verde 800 893 900.