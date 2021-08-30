rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Taranto: prima rata Tari, scadenza rinviata al 30 settembre Comune

30 Agosto 2021
taranto facciata comune

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto:

La scadenza della prima rata della TARI 2021 è stata rinviata al prossimo 30 settembre 2021.
I contribuenti hanno ancora un mese per procedere al pagamento della prima tranche della tassa sui rifiuti, quindi, rispetto al termine di scadenza inizialmente previsto per il 31 agosto 2021.
Accedendo allo sportello telematico “Linkmate” (https://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=L049), direttamente dalla home page del sito ufficiale del Comune di Taranto, è possibile scaricare l’avviso e i relativi modelli di pagamento della TARI 2021, oltre a ottenere tutte le informazioni necessarie. Ulteriori canali di contatto con la direzione Tributi sono l’e-mail segreteria.tributi@comune.taranto.it, la PEC tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it e il numero verde 800 893 900.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione