Francesco Santoro

«I vaccini hanno salvato l’estate. Il dato relativo alle ospedalizzazioni è molto inferiore in relazione allo stesso numero di casi delle precedenti ondate. Le preoccupazioni adesso sono legate ai 3 milioni e mezzo di over 50 non vaccinati, perché questo potrebbe causare un aumento dei ricoveri e nuove chiusure». Così il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” di Radio Cusano Campus.

Stando ai dati dell’organismo indipendente, la Puglia si conferma tra le regioni più virtuose d’Italia: «Nel quadro nazionale si innestano differenze territoriali importanti – ha evidenziato Cartabellotta -, tutto ciò è determinato dalla circolazione del virus, dalla copertura e dalla percentuale di over 50 che non hanno ancora ricevuto l’iniezione. La Sicilia ha la percentuale più alta di ultracinquantenni non vaccinati, mentre la Puglia quella più bassa e la differenza si nota». Quanto, invece, alla protezione vaccinale, «resta molto alta in relazione ai ricoveri e ai decessi, mentre sul contagio iniziamo a riscontrare un leggero calo della protezione».