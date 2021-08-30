Di seguito il programma del lavaggio straordinario che sarà effettuato da Amiu:
Lunedì 30 agosto
Dalle ore 23.00 del giorno 30 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 31 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. viale della Repubblica, ambo i lati, da via A. Volta a largo 2 Giugno, b. piazzale Locchi.
Martedì 31 agosto
Dalle ore 23.00 del giorno 31 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 1 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” su via Matarrese, ambo i lati, da via J.M. Escrivà a via C. Rosalba.
Mercoledì 1 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 1 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 2 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze in San Paolo: a. piazza Europa, b. via Troccoli, da piazza Europa a parrocchia San Gabriele, c. via N. Cacudi, da piazza Europa a parrocchia San Gabriele.
Giovedì 2 settembre
Venerdì 3 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 3 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 4 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. viale Papa Pio XXII, tratto compreso da viale Papa Giovanni XXIII a viale J.F. Kennedy, b. viale O. Flacco (Ospedale Oncologico), tratto compreso da viale Papa Giovanni XXIII a via M. Amoruso.
Domenica 5 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 5 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 6 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” su via Peucetia, ambo i sensi di marcia, da via Masaniello al Canalone.
Lunedì 6 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 6 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 7 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze in Torre a Mare: a. via Lama di Giotta, tratto compreso da via dei Trulli a via Positano, b. via Timavo, c. via Dante.
Martedì 7 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 7 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 8 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in via Dalmazia, tratto compreso da via G. Petroni a via G. Matteotti,
Mercoledì 8 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 8 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 9 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in corso Sonnino, tratto compreso da via Abbrescia a via Di Vagno.
Giovedì 9 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 9 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 10 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in corso Italia, (esclusa area sotto ferrovia Bari Nord), tratto compreso da via Martiri d’Otranto a piazza A. Moro.
Venerdì 10 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 10 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 11 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in piazza Garibaldi,
Domenica 12 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 12 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 13 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in via Napoli, tratto compreso da via B. Regina a piazza San Francesco.
Lunedì13 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 13 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 14 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. via Lattanzio, b. via Dei Mille.
Martedì 14 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 14 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 15 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. viale Japigia, tratto compreso da via Medaglie d’Oro al Canalone, b. via Gentile, tratto compreso dal Canalone a via M. Quintavalle,
Mercoledì 15 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 15 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 16 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. via delle Murge, b. via Pasteur.
Giovedì 16 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 16 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 17 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. largo Due Giugno, b. viale della Resistenza, c. viale della Costituente
Venerdì 17 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 17 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 18 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in corso Mazzini.
Domenica 19 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 19 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 20 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. via Papa Giovanni XXIII (lato pari) da viale C. Vaticano a via G. Petroni, b. via Modugno, da via G. Petroni a viale C. Vaticano, c. via G. Petroni, da via Papa Giovanni XXIII a via Modugno, d. via Concilio Vaticano, da via Papa Giovanni XXIII a via Modugno.
Lunedì 20 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 20 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 21 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Vaccarella in Carbonara, tratto compreso da via Ospedale di Venere a via S. Gaspare del Bufalo.
Martedì 21 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 21 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 22 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla Piazza Umberto (strade interne e perimetrali).
Mercoledì 22 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 22 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 23 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. via Massaua, b. via Tripoli, c. via Skanderberg.
Giovedì 22 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 23 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 24 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via delle Regioni in San Paolo, tratto compreso da via M. Cascella a viale Puglia.
Venerdì 24 settembre
Dalle ore 23.00 del giorno 24 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 25 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Fanelli, tratto compreso da via Di Vittorio a via D. Marin.