rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Bari: lavaggio notturno straordinario delle strade, calendario da stasera Amiu

30 Agosto 2021
bari panorama

Di seguito il programma del lavaggio straordinario che sarà effettuato da Amiu:

Lunedì 30 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 30 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 31 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. viale della Repubblica, ambo i lati, da via A. Volta a largo 2 Giugno, b. piazzale Locchi.

Martedì 31 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 31 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 1 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” su via Matarrese, ambo i lati, da via J.M. Escrivà a via C. Rosalba.

Mercoledì 1 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 1 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 2 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze in San Paolo: a. piazza Europa, b. via Troccoli, da piazza Europa a parrocchia San Gabriele, c. via N. Cacudi, da piazza Europa a parrocchia San Gabriele.

Giovedì 2 settembre

 

Dalle ore 23.00 del giorno 2 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 3 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze in Palese: a. corso V. Emanuele, da via P. Pasolini a via Modugno, b. piazzale chiesa S. Michele Arcangelo.

Venerdì 3 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 3 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 4 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. viale Papa Pio XXII, tratto compreso da viale Papa Giovanni XXIII a viale J.F. Kennedy, b. viale O. Flacco (Ospedale Oncologico), tratto compreso da viale Papa Giovanni XXIII a via M. Amoruso.

Domenica 5 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 5 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 6 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” su via Peucetia, ambo i sensi di marcia, da via Masaniello al Canalone.

Lunedì 6 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 6 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 7 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze in Torre a Mare: a. via Lama di Giotta, tratto compreso da via dei Trulli a via Positano, b. via Timavo, c. via Dante.

Martedì 7 settembre

 

Dalle ore 23.00 del giorno 7 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 8 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in via Dalmazia, tratto compreso da via G. Petroni a via G. Matteotti,

Mercoledì 8 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 8 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 9 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in corso Sonnino, tratto compreso da via Abbrescia a via Di Vagno.

Giovedì 9 settembre

 

Dalle ore 23.00 del giorno 9 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 10 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in corso Italia, (esclusa area sotto ferrovia Bari Nord), tratto compreso da via Martiri d’Otranto a piazza A. Moro.

Venerdì 10 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 10 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 11 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in piazza Garibaldi,

Domenica 12 settembre

 

Dalle ore 23.00 del giorno 12 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 13 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in via Napoli, tratto compreso da via B. Regina a piazza San Francesco.

Lunedì13 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 13 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 14 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. via Lattanzio, b. via Dei Mille.

Martedì 14 settembre

 

Dalle ore 23.00 del giorno 14 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 15 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. viale Japigia, tratto compreso da via Medaglie d’Oro al Canalone, b. via Gentile, tratto compreso dal Canalone a via M. Quintavalle,

Mercoledì 15 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 15 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 16 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. via delle Murge, b. via Pasteur.

Giovedì 16 settembre

 

Dalle ore 23.00 del giorno 16 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 17 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. largo Due Giugno, b. viale della Resistenza, c. viale della Costituente

Venerdì 17 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 17 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 18 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” in corso Mazzini.

 

Domenica 19 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 19 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 20 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. via Papa Giovanni XXIII (lato pari) da viale C. Vaticano a via G. Petroni, b. via Modugno, da via G. Petroni a viale C. Vaticano, c. via G. Petroni, da via Papa Giovanni XXIII a via Modugno, d. via Concilio Vaticano, da via Papa Giovanni XXIII a via Modugno.

Lunedì 20 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 20 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 21 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Vaccarella in Carbonara, tratto compreso da via Ospedale di Venere a via S. Gaspare del Bufalo.

 

Martedì 21 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 21 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 22 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla Piazza Umberto (strade interne e perimetrali).

Mercoledì 22 settembre

 

Dalle ore 23.00 del giorno 22 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 23 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. via Massaua, b. via Tripoli, c. via Skanderberg.

Giovedì 22 settembre

Dalle ore 23.00 del giorno 23 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 24 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via delle Regioni in San Paolo, tratto compreso da via M. Cascella a viale Puglia.

Venerdì 24 settembre

 

Dalle ore 23.00 del giorno 24 settembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 25 settembre 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Fanelli, tratto compreso da via Di Vittorio a via D. Marin.

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Barletta promosso in serie C, Manfredonia salvo Calcio serie D girone H, ultima giornata: retrocessi Ferrandina e Acerrana. Chi accede a playoff e playout: una pugliese a rischio retrocessione

683702226 17936562894238393 7144535932434800837 n

Sigfrido Ranucci, passeggiata a Bari vecchia con il sindaco prima della serata in teatro "Diario di un trapezista"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione