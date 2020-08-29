Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Altro raffinato concerto per il festival itinerante Piano Lab organizzato dall’associazione «La Ghironda». Domenica 30 agosto (ore 21), nel Castello Dentice di Frasso di Carovigno, il pianista salentino Roberto Esposito suona con il gruppo Black Tan Quintet completato da Dionisa Cassiano (voce), Mauro Esposito (sax), Alberto Stefanizzi (batteria) e Andrea Esperti (basso). In repertorio, cover italiane e internazionali riarrangiate in chiave jazz, ma anche omaggi alla musica popolare pugliese per un viaggio tra tradizione e sonorità bebop. Itinerari che Roberto Esposito, classe 1984, di Tricase, ha iniziato a percorre dopo una rigorosa formazione accademica, peraltro portata a compimento al Conservatorio di Parma con il massimo dei voti sotto la guida di Roberto Cappello, il pianista salentino di fama internazionale, vincitore nel 1976 del prestigioso Premio Busoni. Da qui l’avvio di un’intensa carriera concertistica con collaborazioni sia in ambito classico che nel mondo del jazz e della musica di confine che l’ha portato a incontrare, tra i tanti, Fabrizio Bosso e Philip Glass.

Risale al 2014 il suo primo album di inediti in piano solo intitolato «The Decades», presentato in tutta Europa, negli USA e nei Caraibi. Altro album, per l’etichetta Naxos, nel 2018, nel quale compare un suo Concerto per pianoforte e orchestra inciso con la Budapest Scoring Symphonic Orchestra diretta da Eliseo Castrignanò. In ambito pop collabora con Giuliano Sangiorgi, Simona Molinari, Tosca, Chiara Galiazzo e Francesco Tricarico e nel 2019, anno in cui pubblica il suo terzo album, «I mari della Luna», partecipa al tour del cantautore Renzo Rubino.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su pianolab.me. Info 080.4301150.