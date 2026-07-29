Di seguito il comunicato:

FlixBus potenzia il servizio in Puglia per l’estate per facilitare gli spostamenti di chi parte dalla Puglia durante il periodo estivo e, viceversa, di chi si dirige verso la regione come turista. Questo potenziamento ha un duplice obiettivo: di supportare la mobilità dei residenti e contribuire a valorizzare il territorio regionale e il suo patrimonio paesaggistico e storico-culturale.

FlixBus lancia anche un breve questionario rivolto ai passeggeri (accessibile qui), per sondare il loro percepito sulle fermate a livello di servizi e sicurezza. Oltre alla politica e agli operatori, infatti, anche chi viaggia può dare un contributo concreto alla creazione di infrastrutture più efficienti, offrendo il suo punto di vista attraverso il questionario ed evidenziando le aree di miglioramento su cui investire.

Nuove linee stagionali che connettono la Puglia col resto d’Italia

Una prima novità riguarda l’incremento dei collegamenti con le grandi città, a cominciare dai capoluoghi di provincia, grazie all’aumento delle corse fra Napoli e Foggia, Taranto, Brindisi e Andria. Le linee con il capoluogo campano sono operative anche a Bari, da cui crescono le corse verso Roma, raggiungibile almeno sette volte al giorno, e Milano, connessa almeno due volte al giorno, oltre che verso la Basilicata e la Calabria grazie ai collegamenti per Cosenza, Sibari, Metaponto e Policoro. Il potenziamento delle rotte da Basilicata e Calabria arriva anche a Lecce, dove aumentano le corse con l’aeroporto di Roma-Fiumicino.

In secondo luogo, aumentano le connessioni in 12 località balneari pugliesi. Sul versante ionico il potenziamento del servizio parte da Gallipoli, che riceve nuove linee dirette da Sicilia, Campania, Basilicata e Calabria, e si estende a Nardò e Porto Cesareo, servite da più corse in partenza da Napoli e Salerno.

Sul litorale adriatico, le nuove rotte collegano Peschici, Rodi Garganico e Vieste a grandi città del Centro-Nord come Milano, Roma e Torino, oltre a Polignano a Mare, Cagnano Varano e Lesina che dispongono di nuovi collegamenti diretti dal Nord Italia. A completare il quadro, Fasano è raggiungibile da Milano e Napoli, Monopoli da Napoli e Roma, e quest’ultima vede l’aggiunta di una connessione diretta anche con Ostuni.

Crescono anche le tratte con l’entroterra: il servizio di FlixBus consente di raggiungere facilmente non solo mete a forte vocazione turistica come Alberobello, ma anche luoghi meno battuti come Francavilla Fontana, Grottaglie e Massafra. Su quest’ultime vengono potenziate le corse in partenza da Napoli, così come quelle dirette a Maglie, Candela e San Severo, ora maggiormente connesse anche con Roma. Infine, Altamura e Gravina in Puglia sono collegate in direttamente con Matera, Roma e l’aeroporto di Fiumicino.

Lecce è fra le città incluse nell’iniziativa «Southisfaction»

Lecce è fra le città incluse nell’iniziativa «Southisfaction», lanciata da FlixBus in collaborazione con il suo partner Europe’s Famous Hostels. Europe’s Famous Hostels è un’associazione no-profit che riunisce più di 80 ostelli indipendenti in tutta Europa, fra cui il leccese Urban Oasis, in Via Cataldi, coinvolto nell’iniziativa.

«Southisfaction» coinvolge cinque ostelli in cinque città – Napoli, Matera, Lecce, Catania, Palermo – e nasce per incentivare l’uso dell’autobus su itinerari che scontano la carenza di alternative di trasporto collettivo e consentire alle persone di conoscere questi luoghi con gli occhi dell’esploratore anziché del turista, favorendo l’incontro tra i visitatori e la comunità locale grazie alla natura ibrida degli ostelli.

La dinamica è semplice: chi pernotta in due (o più) fra i cinque ostelli coinvolti ha diritto a uno sconto dedicato sul viaggio in FlixBus fra le città che ospitano le strutture selezionate.

Un vantaggio, questo, che si aggiunge a quelli già disponibili nell’ambito della collaborazione internazionale tra FlixBus e Europe’s Famous Hostels, che premia con uno sconto sul pernottamento chi decide di raggiungere il proprio ostello in autobus anziché in aereo. Lo sconto è proporzionale alla CO 2 evitata rispetto a un volo sulla stessa tratta, e viene elaborato da un calcolatore messo a disposizione sul proprio sito da Europe’s Famous Hostels, che confronta i coefficienti di emissione per diversi mezzi di trasporto – autobus, treno e aereo (più informazioni qui).[1]

Con «Southisfaction», FlixBus e Europe’s Famous Hostels fanno un altro passo nella direzione di incentivare l’uso del trasporto collettivo, offrendo agevolazioni specificamente dedicate ai 20 itinerari possibili fra le cinque città coinvolte – alcuni dei quali, complice una morfologia del territorio talvolta sfidante, patiscono la scarsità o l’assenza di collegamenti ferroviari diretti. Garantendo una soluzione di mobilità collettiva efficiente e per tutte le tasche, questa iniziativa vuole contribuire a disincentivare il ricorso al trasporto privato, con la possibilità di ridurre le emissioni di CO 2 per persona per km: concretamente, chi raggiunge Lecce da Napoli con la propria auto personale emette in media 66,6 kg di CO 2 , contro i circa 11,41 emessi con FlixBus – almeno 5 volte in meno.[2]

Con l’iniziativa, le due realtà vogliono inoltre stimolare la conoscenza profonda dei territori, grazie alla natura degli ostelli di luoghi aperti capaci di favorire l’incontro tra gli ospiti e la comunità residente. Inoltre, accogliendo persone da ogni parte del mondo, gli ostelli possono svolgere una funzione importante di hub interculturale, accorciando le distanze fra istanze anche diversissime fra loro.

I visitatori che parteciperanno all’iniziativa potranno tenere traccia del proprio itinerario grazie a un passaporto digitale realizzato da Europe’s Famous Hostels. A ogni soggiorno in un ostello diverso corrisponderà un timbro.

Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina dedicata: www.famoushostels.com/southisfaction

A proposito di FlixBus

FlixBus è il servizio su gomma del gruppo Flix, che mira a trasformare l’industria del trasporto collettivo con soluzioni di viaggio a lunga percorrenza sostenibili e per tutte le tasche in autobus e in treno, operando in più di 40 Paesi in cinque continenti con i marchi FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç e Greyhound. Con il suo modello di business asset-light e la sua innovativa infrastruttura tecnologica, Flix, lanciata nel 2013, ha rapidamente conquistato una posizione di leadership nel mercato dei viaggi in autobus a lunga percorrenza in Europa, Nord America e Turchia, espandendosi anche in Sud America e nella regione Asia Pacifico.

Spinta da un approccio pionieristico alla mobilità sostenibile, Flix ha stabilito obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine con l’iniziativa Science Based Targets (SBTi). Ad aprile 2024, SBTi ha convalidato tali obiettivi, riconoscendo che la strategia di Flix è in linea con gli obiettivi globali per la protezione del clima.

Mentre il team Flix si occupa della pianificazione della rete, delle strategie di prezzo, della gestione delle operazioni, del marketing, delle vendite, del controllo qualità e del business development con un approccio data-driven, ai partner è affidato il servizio operativo quotidiano. L’innovativo connubio fra le competenze tecnologiche di Flix e il tradizionale settore del trasporto passeggeri su gomma e rotaia ha trasformato una start-up europea in una società travel tech leader a livello globale in espansione.

Per maggiori informazioni: www.flixbus.it