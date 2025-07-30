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Voli: Brindisi-Francoforte l’anno prossimo Aeroporti di Puglia

30 Luglio 2025
aeroporto Brindisi 1 scaled

Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

Aeroporti di Puglia comunica che il vettore Discover Airlines, del Gruppo Lufthansa, da Giugno 2026 opererà un bisettimanale tra Brindisi e Francoforte. Il volo opererà, dal 9 giugno al 23 ottobre, ogni martedì e venerdì, con partenza da Francoforte, rispettivamente, alle 10.45 e alle 8.30. La partenza da Brindisi è prevista alle 13.20 (martedì) e alle 11.05 (venerdì).  La compagnia Discover Airlines, già presente da alcuni anni su Bari, amplia e rafforza la propria presenza nella nostra regione andando a collegare, in questo caso, un’area di eccellenza per l’industria del turismo pugliese.

 

Prosegue la nostra azione finalizzata ad arricchire l’offerta di collegamenti, soprattutto internazionali, da Brindisi – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile –. L’aeroporto del Salento rappresenta per la rete aeroportuale e per la Puglia un’infrastruttura strategica, soprattutto per l’industria turistica del sud della Puglia. Il mercato tedesco, infatti, è sempre stato uno dei più importanti per questa area della nostra regione e questo ulteriore volo non potrà che portare ulteriori benefici. Con questo nuovo collegamento diamo una nuova concreta risposta alla domanda di maggiore mobilità aerea auspicata dal territorio. Peraltro, la disponibilità di questo volo si tradurrà in un vantaggio anche per il mondo delle imprese e per quella comunità pugliese ben radicata e inserita nella grande città tedesca. Un valore aggiunto è anche costituito dal network del vettore su Francoforte che consente prosecuzioni verso Canada, Stati Uniti, Asia e Africa, oltre che da quello di Lufthansa e delle altre compagnie di Staralliance, di cui Discover Airlines fa parte”.

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